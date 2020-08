Compradores de madera del exterior en lista de espera por alta demanda - El Territorio Misiones

Viernes 21 de agosto de 2020 | 06:00hs.

Panorama del mercado interno

Fabián Toller destacó que la exportación es posible ante el buen momento que se tiene en el mercado interno, donde el mayor consumo registra Buenos Aires, pero también se envían a Salta y hasta Tierra del Fuego.



“Los productos enviados a estos mercados son molduras, marcos de puertas, componentes de muebles, maderas cepilladas como APG destinada a la construcción o los supermercados en Estados Unidos”, subrayó.



Guido Meza entiende que este buen momento referido al mercado interno del sector también es porque se está consumiendo mucha madera para hacer pequeñas obras, como ampliación de obras familiares. Esto hizo que, por ejemplo, en términos metafóricos, se vaciaran los corralones en Buenos Aires.



“Lo que comenzó siendo crisis para todos y para nosotros, luego se transformó en bonanza por lo menos temporalmente. Entonces, los mismos clientes del mercado interno de pasar a comprar cero empezaron a comprar en gran volumen y hasta adelantando pedidos, en algunos casos hasta octubre y noviembre”, aseguró. Entiende que después podría volver muy pronto a una situación más estable o al valle en cuanto a la demanda del mercado interno.





Alta demanda de producción registra en este momento la forestoindustria en Misiones. A los pedidos del mercado interno se suman los que provienen del exterior.Empresarios del sector afirmaron que, en algunos casos, los compradores del exterior deben esperar hasta dos meses para recibir el envío. Además, están contratando más empleados para dar abasto a la demanda. Es el caso de Fabián Toller, que administra Toll Maderas SRL, en Eldorado. Ya incorporó 40 empleados y está a punto de contratar a otros 20 trabajadores. “Representa una grata sorpresa porque hace muchísimos años no pasaba algo así de tanta demanda”, resumió este empresario.“Se volvió a doble turno, que hace mucho no hacíamos. También incorporamos 40 empleados en los últimos meses. Estamos esperando maquinaria nueva comprada, que estaría llegando a principio del año que viene”, dijo. La empresa cuenta con unos 150 empleados y adelantó que se incorporarían otros 20, con lo cual totalizaría alrededor de 170.A raíz de este buen momento, también mejoró la cadena de pagos en el sector.Cristian Gruber, industrial exportador maderero, explicó que la demanda extra que se está teniendo por estos días responde a una normativa del comercio exterior de Estados Unidos que benefició a la Argentina.“Una parte de la demanda que estamos teniendo es por una campaña antidumping de Estados Unidos hacia productores de madera de China. Por esta decisión, muchos clientes se querían asegurar una provisión hasta saber qué va a pasar hasta que se acomoden todas las variables”, precisó el industrial.Afirmó que “la sobredemanda podría durar hasta octubre o noviembre, cuando llega el invierno al Hemisferio Norte, y después volverá a arrancar en enero nuevamente; es una cuestión de estacionalidad, así como nos pasa a nosotros”, reflexionó.En tanto, el ingeniero forestal Guido Meza es un trader representante -como se conoce a quien se dedica a vincular comercialmente a las empresas productoras y ubicar sus productos en el exterior y cotizar los precios de las operaciones de ventas- de dos firmas estadounidenses y estimó que este buen momento de ventas en el exterior “se podrían mantener en el mediano y hasta largo plazo”.Meza también detalló que se encuentra entre las variables la disputa comercial generada entre Estados Unidos y China, a quienes les aplicaron un antidumping tax para los productos de ingreso a los Estados Unidos.“La cámara de productores de millwork (nombre de la familia de productos que se importan desde China y Brasil también) ganó la demanda y hoy China ya tiene un promedio de 30 por ciento de duty para ingresar sus productos a los Estados Unidos. El país del Norte impuso medidas restrictivas al mercado chino y probablemente lo haga también para Brasil, aunque se desestima esto suceda. Esto nos repercutió positivamente. Y es estratégico a largo plazo”, indicó.Ello sumado a que Estados Unidos consume muchos productos madereros y está en su cultura su uso en una cuantía muy superior a otros mercados, es normal que una familia haga muchos trabajos en madera en sus propias casas.“Esto despertó una gran demanda de productos como molduras, tableros y similares y madera en construcción en general”, para añadir que todo ello “ayudó positivamente” al sector.Del mismo modo, Toller comentó que en el caso de Toll Maderas de lo producido “se envían al exterior hasta un 60 por ciento”, al citar como los principales destinos “Estados Unidos, Corea, China, Filipinas y algo de Centroamérica”.“Tenemos pedidos de hasta dos meses o un poco más; porque tenemos pedidos hasta diciembre de este año”.El empresario radicado en Eldorado insistió que en este momento hay además muchas demandas del sudeste asiático, pero Estados Unidos es el principal mercado.El ingeniero forestal Diego Eskiviski detalló que entre lo más solicitado se encuentra “una gama de productos desde lo más industrializados a lo menos industrializados”.Citó, por ejemplo: “Ahora estoy con muchos pedidos de maderas para pallets, tanto para Taiwán como para Estados Unidos”.Recordó que es madera rústica, si bien es clasificada y cortada a medida. A ello se suman otros pedidos como las maderas cepilladas dos caras.De acuerdo a Eskiviski, deben añadirse las demandas de molduras y otros componentes para muebles. “En un 95 por ciento de lo exportado son productos de pino”, acotó.Eskiviski indicó que esta alta demanda en el mercado interno y externo, “hace que la capacidad industrial sea chica comparada a Brasil o Chile”.Ello, entiende, genera que los aserraderos tengan sobrepedidos. “Y los que se vayan colocando hay que pensar en uno o dos meses hacia adelante, es decir, los aserraderos están vendiendo entre uno a dos meses hacia adelante, cosa que hace tiempo era impensado”, dijo.Este empresario afirmó que se transita por una situación parecida a 2001 y 2003, “que fue muy fuerte hasta 2007 aproximadamente”.Los encargados de exportación añaden que entre los principales destinos se encuentra claramente los Estados Unidos, donde se coloca más del 90 por ciento de la producción maderera.Ronald Vera, en tanto, afirmó que “de acá a tres años podemos tener una buena actividad de traders americanos comprando molduras, blanks, todo lo que abastece a este negocio” (ver página 4).En cuanto a la cotización actual del dólar en el país, Eskiviski considera que está “en el límite”, pero aún permite el buen momento.Lo mismo opina Toller, que observa que en estos momentos “da margen para trabajar”. No dejó de indicar que los costos logísticos para exportar son muy caros, “desde salida de planta al barco representa unos 2.500 dólares por contenedores, muy diferente a los precios que tienen Brasil o Chile”.Los empresarios observan que por la propia pandemia los trámites para la exportación se volvieron más lentos y consideran que deberían mejorarse.También que al no haber tantas importaciones, las compañías navieras no tienen tantas frecuencias a Buenos Aires. “Faltan busques para el traslado de madera como de otros productos”, coincidieron.Meza estima que lo que está ocurriendo es una reactivación y no tanto un crecimiento del sector.“El sector industrial venía diezmado en cuanto a la capacidad y al retomar, lo que hace es tratar de recuperar al cien por ciento”.