El boom de ventas al exterior se extendería hasta el 2023 - El Territorio Misiones

Viernes 21 de agosto de 2020

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

Economía y pandemia Aserraderos suman más personal y ya registran pedidos hasta noviembre

La mayor demanda internacional por la madera argentina puede sostenerse por los próximos tres años, según apuntó el consultor forestoindustrial Ronald Vera. En diálogo con El Territorio, el profesional consideró que hay oportunidades que las empresas de la región pueden aprovechar y otras consideraciones a las que se debe estar atentos porque pueden volverse una amenaza.“Lo primero que hay que decir es que el negocio sigue muy bien, tanto el mercado interno como la exportación, están muy bien en términos generales. Ahora, así como un semáforo, también hay luces amarillas y rojas a las que hay que prestar atención”, comentó.“La parte positiva para la exportación se decidió con la decisión en Estados Unidos de elevar los aranceles a productos maderables que ingresan desde China por considerarlos competencia desleal. Eso para Estados Unidos significa reactivar muchas empresas que estaban paradas y además va a motorizar la demanda mundial de los productos que dejarán de llegar desde China. El principal país beneficiado con esta resolución es Brasil, que siempre envió madera para remanufacturada a Estados Unidos y ahora hasta está proyectando más plantas dedicadas a la exportación”, comentó.El profesional remarcó: “Hace menos de dos meses esta mayor demanda internacional era impensada. Esta situación impacta mucho en Estados Unidos, Brasil y China, pero también nos cambia mucho las cosas a nosotros. Para Argentina el mercado de madera de Estados Unidos es muy importante. A pesar de que somos el último vagón de lo que puede hacer Brasil, también la bonanza nos está alcanzando a nosotros. De acá a tres años podemos tener una buena actividad de traders americanos comprando molduras, blanks, todo lo que abastece a este negocio”.También destacó que la demanda actual creció significativamente y hay traders recorriendo otras zonas de procesamiento de madera no frecuentes. “No se están logrando completar algunos containers entonces los traders están saliendo de la zona típica de procesamiento de madera a zonas de Entre Ríos. Se está viendo un cupo mayor de madera exportable que no se consigue satisfacer”.En cuanto a situaciones donde habría que ver que ocurre con la demanda, el analista recordó que es posible que la demanda de materia prima que tiene hoy China pueda bajar por la menor compra de Estados Unidos.“Hoy hay algunos aserraderos que le están vendiendo madera en bruto a China. Madera que China procesaba y enviaba entre otros destinos a Estados Unidos. Este tipo de producto en particular puede llegar a tener una retracción. Pero igualmente en general hoy la condición exportable es muy buena”.En referencia al mercado interno Vera, también observó que el comercio de productos hoy está muy activo, pero esta situación podría cambiar algo cuando recuperen actividad otros sectores de la economía que están casi paralizados.“La gente hoy no está destinando sus ingresos a otra cosa que no sea mejorar su hábitat, cambiar muebles, cambiar revestimientos, ampliar, y toda esa necesidad está motorizando la demanda. Pero a partir de que empiecen a autorizarse las posibilidades para circular, vamos a notar que parte de ese recurso económico que hoy está direccionado a lo que tiene que ver con el negocio maderero va a empezar a volcarse a otros ítems como puede ser el turismo, la compra de indumentaria y eso bajará el consumo de madera”, estimó.Consideró como una luz roja la pérdida de rentabilidad de algunos sectores. “El productor industrial argentino hoy ve más lejana la posibilidad de modernizarse tecnológicamente porque son altos los costos de los equipamientos industriales para entrar en la alta producción de madera millwork (para carpintería)”.