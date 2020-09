Comenzó el debate por el aporte solidario - El Territorio Misiones

Jueves 17 de septiembre de 2020

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación inició ayer el debate del proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, del que el oficialismo pretende emitir dictamen favorable el próximo lunes, con el respaldo de bloques aliados y pese al rechazo de Juntos por el Cambio.El proyecto, elaborado por diputados del Frente de Todos, propone que las personas con un patrimonio superior a 200 millones de pesos hagan una contribución por única vez al Estado, con el fin de recaudar unos 300.000 millones de pesos para paliar el impacto de la pandemia de coronavirus en los sectores vulnerables.El presidente de la comisión y autor principal del proyecto, Carlos Heller, señaló al inicio del debate: “La idea del recurso extraordinario se apoya en la situación extraordinaria. Creo que nadie está en este país, ni en ningún lugar, en condiciones de argumentar que no estamos ante un fenómeno impensado que ha alterado todas las previsiones”.Y aclaró: “Vamos a ponerle la palabra ‘obligatorio’ para terminar con la interpretación de algunos de que como es un aporte, podrá ser voluntario”.Por Juntos por el Cambio, el vicepresidente de la comisión, el radical Luis Pastori, aseguró: “Claramente estamos en presencia de un impuesto, por más nombre que quieran ponerle. Se trata de un tributo, más cuando confirman que es obligatorio”.“Es una ley, es de carácter coactivo, está expresada en dinero, para ayudar a solventar el gasto público, y no tiene una correspondencia directa con un beneficio para el contribuyente, lo que caracteriza al impuesto con diferencia a las tasas y a las contribuciones especiales”, añadió.Por el Frente de Todos, el entrerriano Marcelo Casareto aseveró que “no le podemos pedir esfuerzo a los trabajadores, a los jubilados, a los sectores vulnerables, tenemos que pedirlo a quienes hoy están en una menor situación relativa”.Desde la Coalición Cívica, Javier Campos, expresó: “El hecho de que el impuesto sea malo para los ricos no significa necesariamente que sea bueno para los pobres; realmente hay que discutir si este impuesto es bueno para la gente, porque se puede dar una baja en los ingresos fiscales”.“Hay encuestas que dicen que cerca de un 50% lo rechaza”, agregó el diputado opositor, a lo que Heller le respondió: “Tengo encuestas que dicen lo contrario”, y le propuso intercambiarlas.La comisión pasó a cuarto intermedio y se volverá a reunir el próximo lunes a las 16.30 para intentar dictaminar sobre este proyecto y el que propone la prohibición de ayuda económica dispuesta en el marco de la emergencia sanitaria para empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal.