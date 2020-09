Cierran el Tabay y hay más municipios con restricciones - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020 | 03:00hs.

Con información de corresponsalías

Son cada vez más los municipios que cerraron filas y aprobaron resoluciones que disponen la prohibición de actividades que impliquen reuniones y aglomeraciones de personas.Con Jardín América, Dos de Mayo, Montecarlo y Puerto Leoni, suman doce las localidades que endurecen sus medidas restricciones con la finalidad de frenar la cadena de contagios. El domingo El Alcázar restringió actividades hasta el 19 de septiembre. Antes, lo hicieron Puerto Rico, Capioví, Aristóbulo del Valle, Ruiz de Montoya, Salto Encantado, Campo Grande, Garuhapé.En el caso de Jardín América, se instituye por resolución 112/2020 desde ayer la prohibición de realizar actividades deportivas y recreativas en lugares públicos o privados, abiertos o cerrados y la permanencia en restaurantes, bares y pubs, los que podrán funcionar con el sistema delivery o compre y lleve, la realización de reuniones familiares y sociales, la realización de cultos y misas desde el día de la fecha a partir de las 12 y hasta las cero del 14 de este mes.“No se podrá permanecer en la vía pública de 21 a 07 del día siguiente”, señala el instrumento legal.La puesta en vigencia de la resolución también impactó en el Parque Municipal Saltos del Tabay predio que permanecerá cerrado hasta el 14 de septiembre. El parque había reabierto sus puertas en adhesión a la opción del turismo interno el último fin de semana de julio, oportunidad en que visitaron el lugar 226 personas. El mes de agosto terminó con un registro de 2620 y el fin de semana pasado ingresaron 338 personas.El intendente de Dos de Mayo, José Luis Garay, confirmó mediante la red social Twitter que no habilitará por ahora las reuniones sociales y familiares al aire libre en su municipio y por precaución restringirá el ingreso a la localidad.“Las actividades autorizadas podrán seguir pero con protocolos de bioseguridad (culto, misa, deportes), pero no habilitamos reuniones al aire libre por lo menos hasta el 19 de septiembre“, indicó el intendente a través de su red social. Además, suspendió el turismo interno y restringió el ingresar a Dos de Mayo.“Vamos a establecer tres controles de acceso en la localidad, con túneles de desinfección y vamos a medir temperatura de cada ocupante de los vehículos. Vamos a exigir el uso de @MisionesApp y por ahora no se podrá hacer turismo, solo ingresarán esenciales o de paso“, dijo Garay.Aristóbulo del Valle y Salto Encantado restringen todas sus actividades hasta el 20 de septiembre. Si bien ambos municipios habían anunciado la semana pasada dar marcha atrás con actividades ya habilitadas, ayer se conoció el endurecimiento de las medidas. Solamente están autorizados “los siguientes rubros comerciales a realizar atención al público en la siguiente modalidad: restaurantes, podrán trabajar en horario del mediodía con atención al público y estricto protocolo. Los hoteles deberán restringir sus reservas. Hasta el día 20 no va haber ninguna actividad deportiva, los restaurantes vamos a dejar sólo al mediodía, con todas medidas necesarias. Solamente quedan las industrias y las actividades esenciales”, agregó el Ejecutivo municipal, que solicitó colaboración a la Policía.Una resolución similar firmó ayer el interventor de Salto Encantado, Andrés Podkowa.