Candelaria trabaja para prevenir contagios de Covid-19 - El Territorio Misiones

Sábado 10 de octubre de 2020





Por lo expuesto, en la jornada de ayer, viernes, hubo una importante reunión entre todas las partes en el SUM del edificio del Comando Radioeléctrico local donde se unificaron criterios y se puso en conocimiento de los comerciantes la reducción de una hora en la apertura de los comercios como así la necesidad de cumplir con los protocolos establecidos tanto a nivel nacional y provincial.





Desde el municipio estuvo presente el secretario de Gobierno Comunal, Marcos Groso, quien dijo a El Territorio: "Lo importante hoy es tomar conciencia y entre todos ayudarnos mutuamente en las medidas sanitarias correspondientes, sabemos que todos quieren y necesitan trabajar por lo que hay una gran tolerancia en cuanto a controles y exigencias por parte del municipio, pero últimamente han habido muchas denuncias de vecinos sobre la gran cantidad de personas en distintos comercios de gastronomía, pubs, hamburgueserías y similares que nos obliga a poner límites pensando en la salud de nuestra comunidad".





"El virus está muy cerca y de cada uno de nosotros depende que no entre al pueblo. Hicimos saber a los comerciantes el nuevo horario que es hasta las 2 de la mañana, una hora menos que hasta hoy, ellos lo tomaron muy bien y creo que es lo mejor, trabajar juntos y unidos ya que de haber casos lamentablemente las restricciones serán varias para seguir cuidando a nuestra comunidad, sabemos que no es fácil, que el momento no es fácil, pero en ningún momento debemos olvidar que estamos en pandemia y debemos ser responsables para evitar la propagación del virus", indicó Grosso.





Hugo Meza , propietario de un restobar dijo: "Me pareció muy positiva esta determinación de aunar criterios entre el municipio y las fuerzas de seguridad, para nosotros es muy positivo porque nos guían como trabajar en esta época de pandemia para evitar contagios, ya que lo importante es poder cuidarnos entre todos en el municipio y que cada comerciante sea responsable de la actividad que realice y cumpla lo que establece la ley en este difícil momento en el que nos dan la oportunidad de trabajar y eso hay que valorar y colaborar".





A su Vez Matías Lambardi, otro de los comerciantes al igual que Meza , destacó la presencia policial nocturna en cuanto a los controles y agradeció la posibilidad de poder trabajar en tan complicado momento.





En tanto el Comisario Inspector Ezequiel López, jefe de la URX de la cual depende la comisaría y Comando de Candelaria, en diálogo con El Territorio dijo, "nosotros, en este momento apuntamos principalmente a la prevención del ingreso del Covid-19 a la comunidad y trae aparejado otros movimientos que son de suma importancia para la comunidad- Hemos visto muy predispuestos a los comerciantes locales, con iniciativas propias y llevando sus sugerencias a las partes que corresponde lo que va a ayudar a que se tomen buenas y correctas decisiones, estamos en un paso importante, la comunidad está apoyando y eso es lo que más importa".





"Quiero dejar claro que la Policía trabaja tras los lineamientos del Ministerio de Gobierno a través de la jefatura, Dirección General de Seguridad que es trabajar mancomunadamente con los municipios sobre la base de la prevención para evitar la expansión del coronavirus pero además debemos pensar en el dengue que también es algo que aqueja a nuestra comunidad misionera y hay que prevenir, por eso hay que trabajar para la prevención", dijo López.





La comunidad de Candelaria en tanto está tranquila en lo que respecta a una semana atrás, los movimientos nocturnos ya no son los mismos y muchos de los comerciantes que no asistieron a la reunión indicaron que sus ventas han mermado en gran medida.

