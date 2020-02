Brasil reportó 16 casos sospechosos de coronavirus

En Brasil hay 16 personas sospechosas de ser portadoras del coronavirus 2019-nCoVEl, mientras que otras 10 fueron descartadas por las autoridades sanitarias, según informó el Ministerio de Salud.



San Pablo, el estado más poblado de Brasil, concentra la mitad de los casos, seguido de Río Grande do Sul (4), Santa Catarina (2), Paraná (1) y Ceará (1). No obstante, la cartera sanitaria aseguró que, hasta el momento, no hay confirmación de que alguna persona porte el virus en Brasil.