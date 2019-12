Boqueteros robaron casi $3 millones tras romper la caja fuerte de una ferretería

Miércoles 18 de diciembre de 2019 | 06:00hs.

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

En cifras 3 Según contó el dueño de la ferretería, con este robo es la tercera vez que sufre hechos de inseguridad. En todos los casos llegaron hasta el cofre del lugar.

Casos similares en Puerto Rico Este nuevo episodio de inseguridad se anexa a otros hechos similares registrados en la zona de Puerto Rico durante el 2019. Uno de los primeros casos ocurrió el 25 de febrero, cuando delincuentes accedieron a la oficina administrativa de una fábrica de almidón de mandioca ubicada en Colonia San Alberto, a unos ocho kilómetros de Puerto Rico.

Los asaltantes en ese caso desactivaron el sistema de alarmas y se apoderaron de todo el dinero que se guardaba en el lugar. El otro hecho se registró el 1 de marzo, en otra fábrica de ladrillos de la misma localidad y bajo el mismo modus operandi los malvivientes lograron apoderarse de un millón y medio de pesos. Increíblemente, esa misma empresa volvió a ser blanco de un robo similar pero a fines de junio. En esa oportunidad, los delincuentes hicieron un hueco en la pared para ingresar y una vez dentro volvieron a desconectar las alarmas. Se robaron un botín cercano al millón de pesos.

Luego de forzar varias chapas del techo de una conocida casa de venta de materiales para la construcción de San Vicente, un grupo de boqueteros logró avanzar hasta una caja de seguridad del lugar y apoderarse de un botín cercano a los tres millones de pesos en efectivo entre monedas de distintas divisas.Las primeras averiguaciones realizadas por la Policía en el lugar indicaron que los responsables no habrían dejado rastros y se cree que tenían el dato preciso del lugar donde se encontraba el dinero correspondiente a movimientos internos y al pago de empleados del local.El millonario atraco fue constatado a primera hora de la mañana del lunes por los propietarios de Rosa Construcciones, firma que cuenta con más de diez años de funcionamiento en la zona comercial de la avenida Libertador casi calle Democracia, de San Vicente.Por si fuera poco, el negocio elegido por los delincuentes se encuentra ubicado a pocas cuadras del edificio de la Unidad Regional VIII de Policía.Según pudo reconstruir este matutino en base a fuentes diversas fuentes consultadas, cerca de las 7.15 del lunes, como todas las mañanas, Rubén Rosa (63) -dueño de la firma- y su hijo Rodrigo llegaron junto a un grupo de empleados hasta el comercio céntrico para iniciar la jornada laboral.Pero, al notar el gran desorden que había adentro, no tardaron en pensar en la posibilidad de una visita de ladrones en el local.Y dichas sospechas fueron confirmadas minutos más tarde cuando los presentes vieron que algunas de las chapas del techo habían sido removidas y más aún al encontrar que la caja de seguridad de una de las oficinas había sido vulnerada a golpes.El botín sustraído consistía en 2 millones de pesos argentinos, 9.000 dólares, 14.000 reales y 300 euros.En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Rubén Rosa comentó algunos detalles de lo ocurrido y agregó que con este hecho es la tercera vez que sufre el accionar de malvivientes.En ese sentido, recordó que el primero de los hechos ocurrió hace más de diez años cuando otro grupo de ladrones entró al negocio y se llevó una caja de seguridad, aunque a los pocos días la Policía pudo recuperar lo robado en la zona de Aristóbulo del Valle.Al ser consultado por lo ocurrido el lunes, el hombre contó con tono de resignación que “la Policía está trabajando en el robo, pero por ahora no tenemos nada, no tenemos ninguna pista y desde ayer a la mañana se está trabajando con la Policía para dar con estas personas”.Sobre el modus operandi de los asaltantes comentó que “empezaron por el techo, bajaron al entrepiso y fueron abriendo las puertas. Como las puertas son de vidrio son fáciles de abrir. Después llegaron hasta la oficina donde estaba la caja y cortaron todos los circuitos de alarma que había”.También contó que los ladrones cortaron la caja directamente y que para ello utilizaron amoladoras, martillos, mazas, pinzas y hasta cortahierros que estaban dentro del negocio. “Acá hay elementos de ferretería y muchas otras herramientas que había acá para poder forzar la caja”.“Fueron derecho a robar, sabían bien cómo hacer todo”, dijo el comerciante.Según se pudo saber a partir de las primeras pericias realizadas en el lugar del hecho, los asaltantes habrían escapado por un portón que conduce a una calle trasera del terreno y por donde habitualmente ingresan y se cargan las camionetas del local.