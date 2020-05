Argentina: Chubut habilita la vuelta de shoppings y Jujuy, de los gimnasios

Miércoles 20 de mayo de 2020 | 08:15hs.

Chubut y Jujuy avanzan hacia la flexibilización de actividades, en plena cuarentena por coronavirus. Autorizaron la vuelta de shoppings y gimnasios, respectivamente, dos de los rubros más restringidos por el aislamiento. Son dos de las provincias en las que hace 15 días que no se detectan nuevos casos de Covid-19, lo que les permitió liberar este tipo de actividades.El gobernador Mariano Arcioni estableció la vuelta de los shoppings y hoteles, a través del decreto provincial 383/2020. Los centros comerciales podrán funcionar de lunes a domingo de 10 a 19.30. Aclara que esta franja horaria debe ser interpretada como "opción de máxima" y que los intendentes podrán reducirla para adecuarla "a las características, necesidades y requerimientos de su comunidad".Aclara que los servicios deberán cumplir con "el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud Provincial, y demás normativa o protocolos emitidos en el marco de la crisis sanitaria declarada, a los fines de garantizar la salud de la población".En la provincia patagónica se reportaron cuatro casos positivos de COVID-19: dos en Comodoro Rivadavia y dos en Trelew, las ciudades más pobladas de este distrito. Tres de los pacientes ya se recuperaron y recibieron el alta. El ministro de Salud provincial Fabián Puratich dijo en diálogo con la agencia Télam que "la situación se mantiene estable gracias a los controles que se hicieron".En Jujuy el gobernador Morales habilitó la vuelta de gimnasios, pesca comercial, servicios de sepelios y la apertura de cementerios durante los fines de semana. Además podrán salir las personas mayores de 60 años.A partir del lunes se podrán usar los gimnasios en la provincia, por turnos asignados de según la terminación par e impar del DNI. Será obligatorio el uso del barbijo, la ocupación máxima no podrá exceder el 30% y los entrenamientos deberán ser de hasta 45 minutos como máximo.Estarán prohibidos el uso de salas de musculación, baños y vestuarios. Además entre turno y turno se deberán destinar 30 minutos a tareas de limpieza y desinfección.En cuanto a la pesca comercial no se podrá realizar la actividad desde las orillas, las embarcaciones podrán ocuparse al 50% de su capacidad y será obligatorio el uso del barbijo, entre otras condiciones.