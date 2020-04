Ama de casa denuncia llamados telefónicos de supuestos gestores de Anses

Miércoles 1 de abril de 2020 | 15:30hs.





Cristina González de la localidad de San Ignacio, en diálogo con El Territorio denunció la maniobra, "esta mañana un hombre quien dijo llamarse Cesar Altásar de Anses me llamó y me dijo que vaya al banco, que ponga mi tarjeta en el cajero y él me iba a volver a llamar en ese momento para pasarme un número de seis dígitos y que de esa manera me acreditarían el bono de diez mil pesos. Como yo se que no cobro supuse que es una estafa, que es una maniobra fraudulenta que estan realizando algunos delincuentes para sacarnos lo poco que tenemos".





"En mi caso soy pensionada, mis ingresos no son altos pero de eso vivo , si me sacan quedo sin nada, mi miedo es que le pase a otras personas que en el apuro para cobrar sean estafadas por ese tipo de oportunistas en momentos tan difíciles como estos", indicó la mujer.





Otro de los casos fue denunciado en las redes sociales por una joven quien publicó que a su hermano lo habían llamado supuestamente desde el Ministerio de Salud de la Nación pidiéndole el número de cuenta de la tarjeta de débito para que pueda cobrar el bono de diez mil pesos, misma metodología , ya que le han pedido que vaya al cajero y una vez estando él allí le darían un número de seis dígitos para realizarle la transferencia de dicho monto.

Desde que se anunció el pago del bono de emergencia de diez mil pesos que es otorgado por Anses, varias son las personas que indicaron que recibieron llamadas de distintos números telefónicos diciendo que son personal del organismo que aducen poder facilitar el cobro del beneficio.