Alemania obligará a pasear a los perros dos veces al día - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020 | 11:10hs.

Los alemanes que tienen un perro estarán obligados por ley a sacarlos a pasear al menos dos veces al día durante una hora, cómo mínimo.La medida entrará en vigor en 2021 a través de una modificación de la llamada “ley de perros”, según anticipó la ministra de Agricultura, Julia Klöckner.Según indicó la funcionaria al diario Rheinische Post, los 9,4 millones de perros de Alemania no reciben el ejercicio necesario. Con esta medida, busca cambiar los cortos paseos por el barrio por largas caminatas que estimulen a los animales."Los perros necesitan una cantidad suficiente de actividad y contacto con los estímulos ambientales cada día", declaró la ministra, que citó nuevos descubrimientos científicos sobre las necesidades de los perros. En estos estímulos se incluye el contacto con otros animales y con la naturaleza."Los perros no son peluches. También tienen sus propias necesidades, que deben tenerse en cuenta", insistió.La medida prohibirá además que los perros pasen largos periodos solos en casa o que se les mantenga atados o con correa durante un tiempo significativo.La ley se presentará en 2021. Cuando se publique, las autoridades de los 16 estados de Alemania deberán hacer cumplirla, indicó una vocera del Ministerio de Agricultura.De momento, los planes del Gobierno ya se han topado con el escepticismo de miles de alemanes, que se preguntan cómo las autoridades podrán aplicar las nuevas normas. Otros indicaron que los perros mayores no son capaces de aguantar ese ritmo.La diputada de la Unión Demócrata Cristiana Saskia Ludwig argumentó que la reciente ola de calor significaba que era imposible que los perros estuvieran afuera durante períodos tan largos.En Twitter, dijo: "No llevaré mi Rhodesian Ridgeback a dos largas caminatas bajo 32 grados de temperatura, sino que saltaremos al río para refrescarnos".Los criadores de perros solo deben poder cuidar de un máximo de tres perras con cachorros al mismo tiempo. Los cachorros deben mantenerse a una temperatura de al menos 18 grados en las dos primeras semanas de vida y se les debe dar ejercicio al menos una vez al día.Según indicó Klöckner, en el futuro, el transporte de ganado en Alemania solo podrá durar un máximo de cuatro horas y media si los animales están expuestos directamente a temperaturas de más de 30 grados durante el viaje."Especialmente en verano, cuando la temperatura es alta, tenemos que evitar que los animales sufran un calor evitable. Por eso voy a aplicar normas más estrictas para los transportes que van más allá de la legislación de la Unión Europea", dijo la ministra.