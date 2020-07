Alberto Fernández sobre Vicentin: "Me equivoqué, creí que iban a salir todos a festejar"

Lunes 13 de julio de 2020 | 21:16hs.

El presidente Alberto Fernández se refirió este lunes a la decisión del Gobierno de intervenir y de expropiar la cerealera Vicentin. Al respecto, reconoció haberse equivocado al creer que "todos iban a salir a festejar" el anuncio. Sin embargo, dijo que a pesar de la disconformidad manifestada por muchos ante la medida, no recibió "propuestas alternativas".En diálogo con radio La Patriada, el jefe de Estado manifestó: "Cuando miro para atrás y veo qué hice mal, digo: 'Yo me equivoqué con el tema de Vicentin, porque creí que la situación estaba mucho más asumida'. Pensé que todos iban a salir a festejar, porque estábamos recuperando una empresa importantísima. Pero no pasó, todos se pusieron a acusarme de cosas horribles".Ante este escenario, Fernández se mostró dispuesto a escuchar alternativas para rescatar a la compañía, a la que consideró "de referencia en la exportación de cereales en el país". No obstante, afirmó que no recibió una propuesta superadora. "Dije: 'Está bien. Si tenemos una solución mejor, tráiganmela', pero sigo esperando", sentenció.Sobre la situación actual de la cerealera, agregó: "Está la cuestión paralizada judicialmente. Estamos con un "discovery" presentado en Nueva York de acreedores extranjeros encabezados por el Banco Mundial con la Corporación Financiera Internacional, que dicen cosas horribles que se han hecho en Vicentin. Y nosotros acá seguimos esperando a que alguien diga cuál es la alternativa a lo que dijo Alberto Fernández, que evidentemente tuvo una percepción errada de lo que aparentaba ser la aspiración de recuperación de Vicentin".Durante la entrevista, el Presidente también les respondió a quienes lo acusan de "chavista" por su intención de expropiar a la agroexportadora. "Si yo quiero expropiar, no expropio una empresa en quiebra: expropio una cerealera floreciente", argumentó, y añadió: "Yo estoy tratando de preservar en ese mercado, absolutamente vinculado a la alimentación, la continuidad de un operador muy importante para le economía argentina. No soy un loco que anda expropiando, soy muy respetuoso de la propiedad privada".Más tarde, también cargó contra la oposición: "Siento que en el año 2015 encontraron el método de la demonización absoluta, que decía que íbamos a hacer un país como Venezuela; que éramos todos corruptos y ladrones; que usábamos un sistema de espionaje. Decían que hacíamos lo que hacían ellos, y creo que ahora quieren volver con esa retórica".Finalmente, Fernández cerró con un nuevo mensaje contra "el odio": "Lo que yo quiero es que de una vez por todas entendamos que tenemos que tomar las cosas con otra seriedad. El camino de odio no conduce a ningún lado, nos paraliza. Cuando vos odiás solo estás buscando en el pasado la razón de tu presente. Lo que uno tiene que hacer es caminar para adelante. Esto no quiere decir impunidad".