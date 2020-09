Aerolíneas suspenden venta de pasajes internacionales para ajustarse al dólar - El Territorio Misiones

Jueves 17 de septiembre de 2020 | 08:40hs.

Las aerolíneas suspendieron este miércoles la emisión de boletos aéreos con destinos internacionales para ajustar los precios tras la implementación del endurecimiento del cepo al dólar. Por su parte, la organización que nuclea a las agencias de viajes pymes argentinas emitió un comunicado en el que criticó las medidas anunciadas por el Banco Central: afirmó que, en medio de la paralización del turismo por el coronavirus, conducirán al sector a una “muerte súbita”.Este martes, el Gobierno estableció que la compra de moneda extranjera para atesoramiento así como los pagos con tarjeta de crédito y débito que sean cancelados en moneda extranjera estarán alcanzados por una alícuota del 35% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, así como por el impuesto PAIS.Aunque las compañías aéreas no ofrecen vuelos regulares desde marzo debido a la pandemia de coronavirus, ahora dejaron de vender pasajes, paquetes y alojamientos para adaptar los sistemas de venta a las tarifas y condiciones que contemplen la suba del 35% de esta nueva normativa, que llevará la cotización del dólar en este tipo de servicios a un valor cercano a los 130 pesos por unidad.Las aerolíneas suspendieron la venta de pasajes para adecuar las tarifas a las restricciones cambiarias. (Foto: captura web)Las aerolíneas suspendieron la venta de pasajes para adecuar las tarifas a las restricciones cambiarias. (Foto: captura web)Al ingresar al sitio de Aerolíneas Argentinas y buscar un pasaje a un destino internacional para los próximos meses, aparece un mensaje en la pantalla que advierte: “No tenemos vuelos disponibles para vos en esos días. Te sugerimos realizar una nueva búsqueda”. Por cuestiones operativas, tardaría algunos días en restablecerse.La Asociación Civil de Agentes y Agencias de Viajes Pymes Argentinas (AVAECE) difundió un comunicado en el que manifestó su “extrema preocupación y repudio” ante las medidas adoptadas por la AFIP, "que imponen una percepción del 35% sobre la contratación de pasajes y servicios turísticos en el exterior, como pago a cuenta del impuesto a las ganancias”. Sostiene que ello provocará “la muerte súbita” del sector y “destruirá la fuente de trabajo” de empleados y familias.“Esta medida totalmente arbitraria y apocalíptica para el sector turístico no solo deja expuestos a los diferentes proveedores que intervienen en la cadena de comercialización, sino también a los pasajeros, consumidores y trabajadores que reprogramaron sus viajes a raíz de la pandemia y que a la fecha no pudieron concretarlos”, señaló la asociación. “Si las empresas mueren, quedarán truncados todos esos viajes contratados”, advirtió.Aseguró que las agencias apelaron, sin éxito, a distintas instancias de diálogo y herramientas formales e institucionales y manifestó: “Es una obscenidad que después de pasar 24 proyectos de normas para salvar al sector, al día de hoy ni siquiera contemos con la reglamentación de la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, aprobada el 1 de septiembre”.“Con esta nueva disposición pareciera que se borra con el codo lo escrito con la mano, tirando por tierra lo trabajado desde el Poder Legislativo y desconociendo totalmente la gravedad de la situación por la cual atraviesa nuestro sector en lo particular, que fue el primero en dejar de trabajar y el ultimo que comenzará a hacerlo”, lamentó.Por último, pidió que se exima del gravamen de la medida a las compras de servicios turísticos realizadas a través de las agencias de viajes argentinas con legajo habilitante radicadas en el territorio nacional. “Estadísticamente estas compras no llegaban a representar más de un 20% del total de consumos en el exterior”, justificó.“Es incomprensible la lógica de aplicar una nueva medida impositiva, castigando la compra de viajes cuando actualmente las ventas son casi nulas y el sector del turismo emisivo está literalmente paralizado”, criticó. “Las agencias de viajes pymes necesitamos oxígeno para poder preservar las fuentes laborales y cumplir con todos los pasajeros que confiaron en comprar sus viajes”, concluyó.