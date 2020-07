Abogado de Macri reconoció que hubo inteligencia ilegal

Martes 21 de julio de 2020

Pablo Lanusse, el abogado del ex presidente Mauricio Macri, reconoció que hubo inteligencia ilegal durante el gobierno de Cambiemos. “Hubo acciones al margen de la Ley de Inteligencia que deben ser investigadas por el juez competente”, admitió el letrado.Luego de reconocer el espionaje criticó el accionar del juez Federico Villena que había iniciado la investigación hasta que paso a Juan Pablo Auge. Según Lanusse, Villena “le hizo mucho daño a la investigación y nunca debió haber sido el juez de la causa”.“Distinto es decir que algunos agentes de Inteligencia deben ser investigados a querer instalar con una muletilla que acá hubo un esquema sistemático volcado por el presidente de la Nación”, lanzó en declaraciones a A24.Por otra parte, trató de proteger al ex presidente que gobernó la Argentina entre 2015 y 2019, aunque aclaró: “Nosotros no venimos a garantizar impunidad de nadie. No hay motivo alguno para que Macri esté detenido”.La semana pasada, el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno macrista, Gustavo Arribas, prestó declaración indagatoria en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en 2018.En una movida de ajedrez judicial, los dirigentes sindicales del gremio Camioneros Hugo y Pablo Moyano pidieron que la causa por presunto espionaje ilegal que tramita en el fuero federal de Lomas de Zamora siga su curso pero en la localidad de Dolores, donde el juez Alejo Ramos Padilla investiga la hipótesis de una banda “paraestatal” que habrían conformado el fiscal federal Carlos Stornelli, el fiscal bonaerense Juan Ignacio Bidone, el falso abogado Marcelo D’Alessio y periodistas, según se desprende del escrito al que accedió el sitio Letra P.Daniel Llermanos, abogado de los Moyano, planteó que la causa que tramita en Dolores es anterior a la de Lomas de Zamora y en la primera se detectaron actividades de espionaje ilegal sobre los dirigentes gremiales.Por ese motivo, entre otros, considera que el juez natural para la conexión Moyano es Ramos Padilla. De concretarse este reacomodamiento judicial, se abre un nuevo frente de tormenta que puede complicar a Juntos por el Cambio.