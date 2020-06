A tres meses de su trasplante, Leandro vuelve a Santo Tomé

Jueves 11 de junio de 2020 | 10:45hs.

Parece lejano el 3 de marzo último, donde tras una intervención quirúrgica de siete horas en el Hospital Garrahan, el pequeño Leandro salía de quirófano con su nuevo corazón. Ahora, con el alta definitiva, regresa a su ciudad natal.





“Hoy (miércoles) volvemos. Desde el 4 de junio estamos de alta. Estuvimos a prueba todo el mes de mayo, en todo el tratamiento de él, su medicación, le hicieron los últimos cambios de medicamentos, las dosis, etcétera. Y como él se mantuvo muy bien, evoluciona bien, y nos dijeron que si él seguía así, para el 4 de junio probablemente sería el alta definitiva de él, para volver a su provincia, yo les planteé que en Santo Tomé nunca hubo ningún caso de coronavirus, nada por el estilo, y acá sí hay muchos casos”, contaba a El Territorio Carla Iberlucea Comparín, mamá del niño santotomeño.Agregó que se le practicaron todos los estudios necesarios, “y nos terminaron dando el alta el 4 de junio, nos confirmaron del todo, y empecé a hacer los trámites para volver; ya venía haciendo desde antes, había avisado con tiempo a Corrientes, a la casa de la provincia de acá. Y después de tanto insistir me consiguieron. Hoy estamos volviendo, a las 8 de la noche sale nuestro colectivo para Santo Tomé”.No obstante, Leandro continuará con su tratamiento viva donde viva, “porque es un tratamiento largo, es inmunosupresivo. La medicación la va a estar recibiendo del CUCAICOR, como lo recibe actualmente”, indicó.Para el mes de agosto, a fines de ese mes, Leandro y su mamá deberán estar nuevamente en el Garrahan para controles periódicos que son por turnos. “Después nos van a hacer un puente, o bien con Corrientes capital, o bien con Posadas, Misiones; lo que decidan los médicos y dependiendo de lo que nos facilite a nosotros el traslado de él; para que lo vea un cardiólogo infantil todos los meses. Y cada dos o tres meses, habría que traerlo a Buenos Aires. Ese es otro paso que tendríamos que dar, se está hablando de esa posibilidad. De todos modos, hasta los 18 años él se seguirá tratando en el Garrahan, sus controles y todo. Ahora como es reciente el trasplante, se está viendo esas otras dos posibilidades: Corrientes o Posadas”, expresó.En cuanto al traslado de la familia y la mudanza de sus cosas, Carla señaló que “me pude organizar con la Municipalidad para que me ayude nuevamente, me volvieron a dar una mano para hacer mi mudanza, llevé todas las cosas de acá, de Leandro sobre todo que no podía dejar, así que estoy súper agradecida. No podía conseguir ese dinero, ellos me pasaron y pude mandar todo a tiempo”.Recordemos que Leandro fue diagnosticado con una hipoplasia de ventrículo izquierdo antes de nacer, una malformación con la que nació y así empezó su periplo. El pequeño tiene la ilusión de hacer deportes, como sus hermanos, le gusta mucho el rugby y es de River.Desde el 2018 Leandro se encontraba en Emergencia Nacional del INCUCAI, por lo que debieron instalarse muy cerca del Centro Asistencial donde se realizaba los controles. Y a esto se le sumó la situación económica crítica de la familia Iberlucea-Comparin, por lo que la sociedad santotomeña realizó numerosas beneficencias para poder ayudarlos, y que pudieran permanecer en Buenos Aires el tiempo que fuera necesario. Esta odisea familiar, la más dura, llegó a un final feliz.