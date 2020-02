Zaira Nara mostró por primera vez la cara de su bebé, con una hermosa foto

Domingo 16 de febrero de 2020 | 16:00hs.





En apenas unas horas, la foto alcanzó los 300 mil likes. Y una infinidad de comentarios, claro, como el de su abuela: “¡Viggo, sos hermosoooo, bebito!”, escribió Nora Colosimo, la mamá de las hermanas Nara, quien viajó a la Patagonia para estar cerca de Zaira en al parto. La mayoría de los saludos son anónimos, pero se destacan los de varios famosos. “¡Ah, no puede ser más lindo!”, puso el Chino Leunis, ex compañero en Morfi, quien esta semana cruzó la Cordillera a caballo. Marley sorprendió, coqueteando con sus ganas de darle un hermanito (o hermanita) a Mirko: “¡Qué bonito! ¡Despierta las ganas de ser padre nuevamente!”. “¡Lo amo!”, confesó Luli Fernández.



Después de despedirse de la audiencia de Morfi, Zaira se instaló en San Martín de los Andes cuando cursaba la semana 34 de su embarazo. Contrató los servicios de una empresa de seguridad privada para que la familia quede a resguardo de cualquier cholulo en los días que pasarán en la Patagonia. El lugar elegido para el nacimiento de Viggo se debió al trabajo de Von Plessen: tiene una empresa de turismo que organiza safaris fotográficos en el sur de la Argentina.



La polémica se generó cuando la hermana de Wanda anunció que tendría “un parto humanizado”. “Por suerte hoy se nos pregunta mucho más, se nos acompaña más, y esperar los tiempos de cada mujer y de cada bebé es lo importante -sostuvo la conductora-. Pero también se nos señala más y no somos ‘más mujeres’ o ‘más guerreras’ las que llegamos con un bebé encajado, con dilatación ideal y todas las condiciones dadas para un parto natural”. Varias famosas, como su amiga Paula Chaves (quien espera su tercer hijo), avalaron su postura, al tiempo que otras mostraron una visión contraria a la suya, tal el caso de Yanina Latorre. Así, colocaron el debate sobre el parto respetado en el centro de la escena. Zaira todavía no dio detalles sobre cómo fue el nacimiento de su bebé.

Entre versiones cruzadas y la escasa información que provenía de la familia, cuando no, aportando confusión (por caso, cuando su tía Wanda celebró en las redes su llegada apenas aportó la inicial del nombre), la llegada del segundo hijo de Zaira Nara despertó muchas dudas aquel jueves 6 de febrero.Finalmente, pesando 3700 gramos, el nacimiento se registró a las 12.53 en una clínica privada de Chapelco, en San Martín de los Andes, el lugar que su mamá anunció para dar a luz en un parto humanizado. Y fue llamado Viggo Silvestre Von Plessen. Es barón, así, con b larga, ya que heredó el titulo nobiliario de su papá, Jakob von Plessen. Lo mismo sucede con su hermana Malaika (de cuatro años), quien es baronesa.Ahora bien, los (pocos) días transcurrieron y una incógnita, después de todas las que se despejaron, permanecía en pie: la carita de Viggo, nada menos. Y contradiciendo a quienes sospechaban que no lo mostraba porque pronto lo haría en la tapa de una revista (pese a que otros sostenían que la guiaba la misma prudencia de Dalma Maradona, quien todavía no presentó a su hija, Roma), este sábado la ex conductora de Morfi mostró en su cuenta de Instagram una bellísima foto de su bebé.En pleno bostezo, se lleva una de sus manos a la cara, en un gesto que pereciera ser de reflexión. “¡Buen Dia! -escribió Zaira, cual si fuera el niño-. Soy Viggo. Creo que ya pasaron 5 minutos... Ya es hora de pedirle teta a mamá otra vez”.