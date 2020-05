“Yo creo que fue él porque no hay otra persona sospechosa en la investigación”

Miércoles 27 de mayo de 2020 | 06:30hs.

El actual intendente de la localidad de Santiago de Liniers, Miguel Ángel Szumkoski, prestó declaración testimonial durante la mañana de ayer en el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, en el marco de la investigación por la muerte a tiros de su madre, Faustina “Tina” Antúnez (56), ocurrida el pasado jueves 14 de mayo, ocasión en la que además resultó gravemente herido su padrastro y antecesor en el cargo, Arnoldo Schoenfisch (59).

Según manifestaron voceros judiciales consultados por este medio, más allá de los aportes que dio el alcalde durante la charla que mantuvo con el magistrado Roberto Saldaña, titular del juzgado, se espera que la novedad más importante por este caso se pueda dar hoy con la declaración testimonial del propio sobreviviente en sede judicial.

Si bien Schoenfisch fue dado de alta el último sábado y pese a tener más que comprometida la visión por el proyectil que recibió durante el ataque, estaría en condiciones de poder reconstruir parte de lo sucedido en su vivienda de la calle Belgrano el día del ataque.

Por este caso, el único detenido, y principal sospechoso que tiene la pesquisa, es el hijo menor de las víctimas, Pablo Schoenfisch (18), quien la semana pasada se abstuvo de declarar ante la Justicia y se encuentra en la Unidad Penal III de la Capital del Trabajo.

Sobre los aportes que pueda dar su padrastro ante el juez Saldaña, y a pocas horas de haberse presentado como testigo en el caso, el propio alcalde de Liniers brindó una entrevista a El Territorio y habló por primera vez ante los medios de sus sensaciones en este difícil momento.

En relación al estado de salud del viudo de su madre, comentó que el viernes deberán trasladarlo nuevamente a la capital provincial para un control de su visión, aunque por el momento se encuentra bien de la presión y de la diabetes que padece.

“Está complicado, pero el viernes lo vamos a llevar a Posadas para que le vean de vuelta de la vista. Obviamente nosotros mandamos un informe a Buenos Aires y queremos que recupere aunque sea un ojo, pero sinceramente sabemos que está complicado”, manifestó Szumkoski, quien añadió que será él quien se encargue del traslado del ex intendente al juzgado.

Sobre la muerte de Tina, comentó que gracias a la ayuda y apoyo de sus primos y hermanos pudo tener las fuerzas suficientes para dar la triste noticia a Arnoldo.

En relación a los recuerdos que tiene el sobreviviente, describió que Schoenfisch le manifestó que escuchó un disparo en plena madrugada y mientras dormía junto a su esposa. Nada más.



Su hermano

“Si él - Pablo - verdaderamente fue responsable, qué va a hacer. Si se mandó una cagada tiene que pagar las consecuencias, esto no es joda. Si le tiró a la madre, le va tirar a cualquiera. Ahora hay que probarlo, para eso está la Policía y el Juzgado de Instrucción”, remarcó el entrevistado sobre la supuesta responsabilidad que tuvo en el homicidio su hermano menor.

Incluso fue más allá: “Yo creo que fue él porque no hay otra persona sospechosa en la investigación. No tengo a otro, como le decía hoy al juez. ¿A quién otro se le puede culpar si no hay otro imputado? Mientras la Policía no me traiga a otra persona, no tengo a otro a quién culparle. Y él es el único imputado”.

También afirmó que desde el momento en que detuvieron a Pablo (18), no tuvo más contacto con el joven. “Por el momento hay que esperar porque la Justicia es la que va resolver, yo no voy a resolver nada. Yo creo que son ellos los que van a decir quiénes fueron los culpables”, agregó.

Al ser consultado por cómo tomó conocimiento del hecho, el intendente de Liniers recordó: “Estaba durmiendo, yo vivo a dos kilómetros más o menos de la casa de ellos. Me vino a buscar mi primo con mi cuñada y con el papá de ella. Me despertaron y me comentaron eso. Yo pensé que la iba a encontrar con vida y por eso me fui directamente al Hospital Samic y cuando llegué ella ya estaba muerta y Arnoldo herido. Ahí me dijeron que le iban a trasladar a Posadas”.

Además, durante la entrevista con este matutino aprovechó para agradecer a todos los familiares, vecinos y conocidos del pueblo que se acercaron durante estas semanas para expresar todo su apoyo a toda la familia Antúnez-Schoenfisch.



“Trabajadora”

A la hora de recordar a su madre, Szumkoski la describió como “una trabajadora que luchó hasta lo último. En ese aspecto siempre fue una luchadora. Por el que más luchaba era por Pablo, porque quería que él estudie, pero a veces no se dan las cosas. Ella era una mujer trabajadora que quería a sus hijos, quería que se reciban, que estudien”.

“Lo que más quiero es que se resuelva y que se sepa la verdad. Obviamente uno esta ahí en la duda, pero quiero que se esclarezca, que me digan mirá el estudio arrojó que es, o que me digan que no es el culpable. Y si es que pague y si no, que busquen al culpable”, complementó el alcalde.

Sobre su aporte ante el juez comentó que dio detalles más que nada de la relación que tenía con sus padres y cómo era la convivencia entre el matrimonio y el detenido. También aclaró que siempre se llevó bien con su hermano menor, más allá de las habituales discusiones de cualquier familiar.