Vuelta atrás para los deportes en conjunto en Salta: no podrán entrenar por siete días

Lunes 6 de julio de 2020

La multiplicación de casos positivos de coronavirus en las últimas 48 horas en Salta sumada a la irresponsabilidad de algunos llevaron a que el gobierno salteño decida dar marcha atrás desde hoy, por siete días, con la habilitación a deportes colectivos y mantiene la actividad, de acuerdo a los protocolos, de los deportes que se practican en forma individual. Disciplinas como rugby, fútbol, vóley, hockey, béisbol, sóftbol y handball, no se podrán practicar por una semana y su situación será revisada una vez que se cumpla el límite de tiempo, según publicó el diario El Tribuno.En la provincia se habilitaron hasta el momento 51 deportes para que retomen la actividad en la modalidad de entrenamientos, en espacios abiertos, sin contacto físico, sin la utilización de vestuarios, más numerosas restricciones que establecen los protocolos de activación.Sin embargo, ayer el Comité Operativo de Emergencia (COE) decidió dar marcha atrás con los deportes colectivos con la finalidad de evitar la circulación masiva de personas y minimizar los riesgos de contagio de Covid 19.Tanto el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, como el secretario de la Gobernación, Matías Posadas, fueron enfáticos con respecto a la medida y establecieron las razones que llevaron a tomar esa decisión.“Se va a limitar los deportes que habíamos autorizados, esta actividad va a quedar solamente para los deportes individuales, no ya para los deportes colectivos y en equipos”, anunció ayer Posadas en la exposición que realizó el COE.La medida que restringe la actividad colectiva también incluye al fútbol 5. Posadas también sostuvo que los gimnasios se van a habilitar a hasta las 20 y no hasta las 24 como venían funcionando.“Dijimos que no más de 10 personas en una cancha y lo que pasó es que en una única cancha se hacían cuatro partidos, entonces había 40 personas jugando al fútbol. Estas son las cosas que no podemos permitir y no podemos mirar para el costado. Vemos que se dan situaciones de falta de control, no nos hubiera gustado tomar esta medida, pero la tenemos que tomar. No podemos estar amontonados. Frente a los cuarteles había una carpita instalada y un campeonato, justo lo que dijimos que no se iba a permitir y no lo vamos a permitir”, señaló Villada.Las palabras del ministro ejemplifican que ciertos sectores dejaron de lado el protocolo, en especial la norma que establece que sólo diez personas puedan practicar un deporte colectivo. Algunas disciplinas fueron responsables al tomar en serio las responsabilidades que asumían a partir de la vuelta a los entrenamientos. Otras no.Los deportes individuales seguirán su actividad, pero con la alerta de que si se desvían de los protocolos podrían sufrir las consecuencias que hoy viven los deportes en conjuntos.