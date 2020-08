Venezuela supera por primera vez la barrera de los 1.000 contagios en un día

Miércoles 12 de agosto de 2020 | 11:40hs.

Con la curva de contagios en crecimiento, Venezuela contabilizó más de 1.000 contagios diarios por primera vez y los casos totales rozan los 28.000 y desde el inicio de la pandemia, informó anoche el vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez.Las cifras oficiales detallan que 1.138 contagios detectados en las últimas 24 horas, lo que suma un total de 27.938 casos de la Covid-19, según detalló Rodríguez en el balance diario de la comisión presidencial para el control y seguimiento de la pandemia.Las cifras siguen siendo bajas en comparación al resto de los países de la región y especialmente los Estados vecinos, lo que choca con los planteos de asociaciones y personal médico que denuncian un colapso del sistema hospitalario y la falta de testeos.De los nuevos casos detectados, 1.008 son de transmisión comunitaria, el 25% de ellos localizados en Caracas, y 130 son "importados" por migrantes retornados, detalló Rodríguez en una entrevista telefónica con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).En Caracas, epicentro de la pandemia desde hace cerca de un mes, se localizaron 253 nuevos casos, por delante del estado Miranda, que alberga buena parte del área urbana de la capital, con 137 nuevos casos.En las últimas 24 horas, fallecieron nueve personas por la Covid-19, 3 de ellos en Mérida, 2 en Miranda, 2 en Apure, uno en Trujillo y uno en Zulia.Rodríguez sostuvo que, del total de contagios, 19.706 personas se recuperaron ya de la enfermedad y destacó que, "pese a los reportes diarios de nuevos casos de transmisión comunitaria, la curva de pacientes recuperados también ha venido incrementándose".En este momento, hay 7.994 casos activos, de los que 4.728 son asintomáticos. El 98% de ellos se encuentran atendidos en el sistema publico nacional de salud y el resto en clínicas privadas.La oposición venezolana denunció esta semana que hay un alto subregistro de muertes en las cifras que ha reportado el Gobierno de Nicolás Maduro por causa de la pandemia.Según sus datos, hasta este fin de semana no se habían contabilizado 224 fallecimientos por la enfermedad, que de ser confirmados, casi duplicaría la cifra total de muertos.El presidente del país, Nicolás Maduro, prorrogó este domingo el "estado de alarma" por 30 días declarado ante la pandemia, habilitándolo a prolongar la cuarentena vigente desde el 16 de marzo, a punto de cumplir cinco meses.Venezuela tiene un esquema denominado "7+7", que alterna siete días de cuarentena estricta, en los cuales todos los comercios deben cerrar, excepto los pertenecientes a sectores esenciales, con siete de flexibilidad que permiten reactivar el resto de las actividades económicas.Expertos del país y el exterior criticaron esta modalidad porque no abarca el período de actividad de la enfermedad, calculado en dos semanas.La pandemia encontró a Venezuela en medio de la hiperinflación, seis años de recesión y un sistema público de salud deteriorado por la crisis y los escasos insumos, producto en parte del bloqueo impuesto por Estados Unidos.La situación económica de millones complica el cumplimiento del confinamiento en este país de 30 millones de habitantes, donde ocho de cada diez familias no ganan dinero suficiente para cubrir la canasta básica.