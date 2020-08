Una sampedrina torna realidad el sueño de su panadería - El Territorio Misiones

Viernes 21 de agosto de 2020 | 18:01hs.

Romilda Padilla (57), una mujer que se caracteriza por llevar adelante una fuerte e incansable lucha para mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales con la realización de varios proyectos, hoy tuvo su logro personal. El sueño de contar con una panadería está encaminado, luego de que resultara ganadora de un concurso realizado por el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, haciéndola acreedora de las herramientas para la elaboración de panificados.









La grata entrega se concretó esta tarde en la vivienda de Romilda, ubicada en Bello Horizonte, San Pedro, con la presencia del gobernador Oscar Herrera Ahuad, autoridades provinciales, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, el intendente local, técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indigena de Nación y compañeras de lucha que estuvieron celebrando la valiosa premiación.





Romilda hace más de 20 años fundó la Asociación de Mujeres Rurales con el objetivo de dar valor agregado al excedente de producción y destacar el trabajo de la mujer en las chacras. Esta finalidad la van concluyendo a pulmón, con enorme esfuerzo y compromiso, tornando posible el anhelo de las socias de contar por ejemplo, con una vivienda digna, un salón de usos múltiples y sala industrial donde elaborar envasados. Hace unos meses esta iniciativa fue premiada por la Fundación Avon, con ese reconocimiento lograron concluir las obras.







Sin embargo, Romilda guarda una pasión personal por la elaboración de panificados y su mayor deseo era contar con su propio emprendimiento, que a su vez estará a disposición de las socias. Hace unos meses se inscribió en un concurso lanzado por el Ministerio de Desarrollo Social de Nación destinado a mujeres emprendedoras mayores de 40 años y para su sorpresa fue una de las seleccionadas. El premio consistió en un horno industrial, cocina industrial, horno eléctrico y una olla. La beneficiaria donará el 20 por ciento de lo producido durante dos meses a la Asociación.







Con máquinas en manos, en diálogo con El Territorio, Padilla comentó que “es la primera vez que presente un proyecto personal y fui aprobada, siempre me gustó la panadería pero no contaba con las herramientas, esta entrega de hoy, es el inicio de este sueño después medio siglo de lucha. Ya tengo el lugar, me falta la amasadora, sobadora y moldes, que seguiré luchando para conseguir, estoy muy agradecida, tenerle al gobernador en mi casa, a la gente de Desarrollo Social de Nación es motivo para agradecer a Dios por tanta bendición”.







El compromiso y esmero de Romilda por salir adelante y la humanización de la tarea de la mujer en la chacra para las demás mujeres y el acompañamiento por parte del gobierno para con los emprendimientos relacionados a la producción de alimentos, fue lo destacado por el gobernador.





“Romilda siempre estuvo nucleada en espacios relacionados al sector productivo, si hay algo que tengo que destacar es su tenacidad de trabajo y el hecho de defender a la mujer rural en todos los ámbitos, buscando siempre mejores posibilidades. Y estos elementos, tienen que ver con la alimentación y esta Asociación tiene todo un camino de agregado de valor, hoy asistimos con herramientas para que la calidad del producto que vengan a producir sea mejor pero que la tarea esté mucho más humanizada, gracias Romilda por no bajar los brazos” destacó el mandatario provincial.











Corresponsalía San Pedro