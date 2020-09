Una niebla casi de primavera - El Territorio Misiones

Sábado 19 de septiembre de 2020

Cualquier desprevenido que no observa el almanaque empieza a tomar nota de que el otoño está en su máxima expresión. Que habrá que empezar a sacar los primeros abrigos pensando en la temporada invernal. Pero no, la primavera golpea la puerta y a pesar de ello aún hay que tomar recaudos. Como el transeúnte de la ruta 105, en la rotonda del by pass, quien arrancó temprano con la niebla y luego vio que en el resto del día el clima acompañó. Igual habrá que estar atentos porque mañana las mínimas se anticipan en un dígito.