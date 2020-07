Un futbolista del Federal A se contagió de Covid-19

Miércoles 29 de julio de 2020 | 14:00hs.

El defensor Juan Pablo Antunes, quien juega en San Martín de Formosa, dio positivo por coronavirus y se encuentra aislado en su casa de Monte Grande. Es el primer futbolista del Federal A en contraer la enfermedad.Antunes, de 25 años, se encontraba haciendo la cuarentena en su ciudad natal mientras se recupera de una operación de ligamentos cruzados tras haberse lesionado el 29 de septiembre del 2019 cuando el equipo del barrio San Francisco jugaba ante Sarmiento de Resistencia."El domingo pasado arranque con fiebre y llamé para hacer el hisopado, me dio positivo y estoy aislado en mi casa. Perdí el olfato y el gusto nada más", manifestó el futbolista en declaraciones radiales a un medio salteño.Asimismo añadió: "Empecé con poca temperatura de repente, salí de bañarme y empecé a levantar temperatura. Al otro día cuando me quise levantar me dolía todo el cuerpo como si me hubiesen pegado una paliza pero ya no tenia fiebre"."Mis viejos que viven conmigo, gracias a Dios dieron negativo", relató, tras lo cual dijo: "El día que me hicieron el hisopado no tenía gusto ni olfato, lo único que me dijo el doctor que tome es parecetamol cada 12 horas y si tengo algún problema respiratorio tengo que volver a llamar. Uno piensa que no es verdad, que no le va tocar, hasta que a uno le toca".Antunes integró el plantel de Juventud Antoniana de Salta hasta julio de 2018, durante su participación en el torneo Federal A, y después decidió continuar su carrera en San Martín de Formosa donde jugó 19 partidos, convirtiendo un gol.