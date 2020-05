Un conflicto fronterizo entre Chubut y Río Negro divide a la zona en dos

Sábado 9 de mayo de 2020 | 10:20hs.





El Concejo Deliberante de El Bolsón le exigió al gobierno vecino el cumplimiento de una ley (también suscripta por Río Negro), mediante la que en 1998 se creó la Comarca Andina del Paralelo 42°, que “permite la libre circulación de los habitantes dentro de su territorio”.



Esta microrregión abarca esa localidad rionegrina (que es el mayor núcleo urbano y comercial de la zona), más los parajes rurales Mallín Ahogado, Los Repollos, El Foyel, El Manso (todos de la misma provincia), y las poblaciones chubutenses de El Hoyo, Lago Puelo, El Maitén, Epuyén, Cholila y los parajes Las Golondrinas, Entre Ríos, Cerro Radal, Puerto Patriada, Leleque y Villa Lago Rivadavia.



En esto se centra el reclamo, ya que desde El Bolsón buscan que esa ley pese más que los límites provinciales y las regulaciones de Chubut y Río Negro. Según ese tratado, las ciudades conforman un pequeño estado dentro de las dos provincias y la frontera es "borrosa" en esa área.



"La postura del Chubut es tener un control estricto al ingreso de la provincia. No somos la misma provincia, no tenemos las misma normativas y las realidades tampoco. El planteo es que la Comarca es una, que tienen una vida permanentemente en contacto y que el comercio es único, pero no somos la misma provincia", se defendió el ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini.



Además, toman como parámetro más fuerte para mantener esta decisión la cantidad de contagios por coronavirus en una y otra provincia. Mientras que en Río Negro hay 268 positivos y diez muertos (solamente detrás de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Córdoba), en Chubut apenas hay cuatro contagios.





En medio de esta tensa situación, en plena Ruta 40 cruzaron una barrera para inhabilitar el paso de autos de una provincia a la otra, pero vecinos de la Comarca la retiraron rompiendo el candado que tenía puesta.



Desde ese momento, la Policía de Chubut cruzó un patrullero en el camino, y así impide el paso hasta que se resuelva el conflicto.

