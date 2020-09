U2 relanzará su canal de Youtube con material inédito - El Territorio Misiones

Sábado 19 de septiembre de 2020

La banda irlandesa U2 anunció que relanzará su canal oficial de Youtube con estrenos semanales de los videos más icónicos del grupo, contenido inédito y el estreno de “Stuck in a moment you can’t get out of” en 4K.La primera fase del relanzamiento celebrará el vigésimo aniversario de su décimo álbum de estudio, ganador del premio Grammy, “All that you can’t leave behind”, comenzando con el relanzamiento de una de las canciones más importantes del disco, “Stuck in a moment you can’t get out of”, remasterizado en 4K como un video musical premium que se estrenará hoy a las 13.En el anuncio del relanzamiento, realizado por Youtube, Island Records, Interscope y UMe adelantaron que el canal ofrecerá estrenos semanales de los videos musicales más icónicos de la banda y contenido nunca antes visto en la plataforma, todo remasterizado en la mejor calidad posible.Además, en los próximos años el catálogo de videos de la banda se remasterizará en HD y se estrenará exclusivamente en YouTube en ese formato.