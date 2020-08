Tras caso positivo, aíslan a gendarmes del Escuadrón 50 de Posadas

Domingo 16 de agosto de 2020 | 00:00hs.

Con información de corresponsalía Puerto Iguazú

Tras un caso positivo de una de las uniformadas del Escuadrón 50 de Gendarmería de Posadas, diez de sus compañeros permanecen aislados preventivamente, aunque sin síntomas, confirmaron a El Territorio fuentes confiables de la fuerza.El caso de la mujer fue confirmado por Salud Pública el viernes en su boletín epidemiológico diario junto con el de otra mujer, ya que fueron dos los contagios dados a conocer durante el viernes, por lo cual la cifra ascendió a 53.Según indicó la misma fuente de la fuerza, la mujer acudió el miércoles al Hospital Madariaga porque empezó a sentirse mal y a presentar algunos de los síntomas de Covid-19 como la pérdida del olfato. Se le realizó el hisopado y el viernes se confirmó que se trata de un caso positivo.A partir de allí se comenzó con el rastreo de las personas con las que estuvo en contacto. Es por eso que sus diez compañeros y su esposo, que se desempeña en la división de aviación de Gendarmería, deberán permanecer aislados, pero, según indicaron a este medio, como no tienen síntomas, sólo se le realizó el hisopado ayer a tres de ellos por precaución y los resultados estarían hoy. El marido de la mujer, en tanto, se confirmó que dio negativo.Desde la fuerza descartan que la mujer haya contraído el virus en el traslado de un ciudadano italiano desde el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación (Paraguay), versión que estuvo circulando fuertemente ayer.Sin embargo, creen que podría haber ocurrido en los procedimientos con encomiendas que la mujer llevaba adelante como parte de su trabajo.En la jornada de ayer se dio a conocer el caso de una mujer domiciliada en Jardín América que intentó ingresar a Corrientes, pero dio positivo para coronavirus en el control vehicular de Ituzaingó. La mujer, de al menos unos 60 años, se realizó un test rápido y dado el resultado, se le negó el ingreso a la provincia vecina.Tal es así que hasta ayer la mujer permanecía en El Arco, en el ingreso a la provincia de Misiones para someterse a un hisopado y descartar o confirmar el caso y así ingresar a la provincia. Según informaron fuentes de salud, la mujer se trasladaba sin acompañantes y en su vehículo particular.Por otra parte, la joven embarazada de 16 años que intentó ingresar al territorio provincial el pasado jueves y dio positivo al hisopado, permanece aislada junto a su otra pequeña en las instalaciones de un club de fútbol de Garupá.Ayer la adolescente fue asistida por el gobierno de la Provincia de Misiones a través del Ministerio de Salud y permanecerá aislada durante al menos diez días si no se registran complicaciones en su estado de salud.“Por órdenes expresas del gobernador asistimos a la joven menor de edad y su pequeña, entregamos ropas, alimentos, leche, algunas golosinas, además de algunos pedidos que nos hizo llegar. Estamos en contacto con la paciente y llevamos adelante el monitoreo sanitario como corresponde”, explicó Oscar Alarcón en diálogo con El Territorio.Respecto al hecho de que la joven no está contabilizada en el parte epidemiológico del Ministerio de Salud de Misiones, Alarcón aclaró que solamente se contabilizan los casos detectados dentro del territorio. “La joven se contagio en Liniers, Buenos Aires, y fue detectado el caso antes del ingreso, es por ello que no está en el parte epidemiológico de la provincia. Nosotros elevamos el positivo a Buenos Aires para que lo contabilicen en sus estadísticas”, explicó.Además, Alarcón señaló que no se le practicará un nuevo hisopado a la joven, ya que está vigente una disposición del Ministerio de Salud de la Nación que explica que todos los pacientes positivos asintomáticos, son dados de alta a los diez días sin la práctica de un nuevo PCR, solamente los pacientes que están internados necesitan el PCR negativo para el obtener el alta médica.La provincia de Misiones no reportó ayer nuevos casos positivos de coronavirus. Es así que la cifra de contagios se mantiene en 53: tres casos se encuentran activos (una paciente internada y dos externadas), los recuperados son 47 y tres los fallecidos a causa de la enfermedad.El caso activo es la paciente 51, una mujer de 60 años de Comandante Andresito que permanece internada en el Samic de la localidad de Eldorado. El parte de ayer del nosocomio informó que “la paciente de 60 años de edad con diagnóstico de neumonía, Covid-19, hipertensión arterial cursa su séptimo día de internación. Hemodinámicamente estable, afebril, normotensa, lúcida y colaboradora”. También el parte del Samic señaló que requiere en algunas circunstancias oxígeno por cánula nasalPor otra parte, la paciente de 85 años de la misma localidad, ya considerada recuperada de Covid-19, continúa internada en el mismo Samic por quinto día “hemodinámicamente estable, afebril, normotensa, buena tolerancia oral. Sin requerimientos de oxigenoterapia”.La anciana, primer caso reportado de Andresito, volvió al hospital el pasado lunes por una insuficiencia cardíaca.El Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer se registraron 110 muertes y 6.663 nuevos casos positivos de coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 289.100 y las víctimas fatales suman 5.637.Del total de esos casos, 1.151 (0,4%) son importados, 74.109 (25,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 171.954 (59,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.En lo referido a las muertes, 83 eran residentes de la provincia de Buenos Aires, nueve de la Ciudad Autónoma, dos de Entre Ríos, cinco de Mendoza, tres de Salta, dos de Tierra del Fuego, cuatro de Chaco y Río Negro y Santa Fe reportaron una muerte cada una.La provincia y la ciudad de Buenos Aires siguen concentrando más del 90% de los casos confirmados. Le siguen Jujuy, Chaco y Córdoba.“Jujuy no tuvo un caso durante más de 100 días. Y si revisamos unos meses atrás, la provincia se ofrecía para que los equipos de fútbol vuelvan a entrenar. Pero un día dos jujeños fueron a comprar hojas de coca a Bolivia, trajeron el virus y así estamos con Jujuy”, había explicado el presidente Alberto Fernández durante la conferencia de prensa donde anunció extender la cuarentena hasta el 30 de agosto.Hasta ayer, el total de altas es de 205.697 personas. Ayer fueron realizadas 19.073 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 949.170 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 20.917,5 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 533.479 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).