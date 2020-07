Tras 105 días de cuarentena, se conoció el primer caso en Benito Juárez

Sábado 4 de julio de 2020 | 08:40hs.

Tras 105 días de cuarentena, la localidad de Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires, registró el primer caso de coronavirus. Se trata de una mujer que está internada y hasta el momento se desconoce si hay más contagiados.En declaraciones al diario La Voz del Pueblo el intendente Julio Marini se mostró preocupado por la situación y no descartó cerrar los accesos a la ciudad.En los próximos días se iba a habilitar la apertura de gimnasios, confiterías, cervecerías, bazares y locales de venta de ropa. Por el momento, queda suspendido. "Lo único que va a quedar abierto son los supermercados, almacenes, verdulerías y farmacias", detalló el funcionario.Hasta el momento no se sabe si la mujer si viajó o fue infectada por alguien que llegó a la localidad. Los responsables del área de salud, afirmaron que es una "paciente difícil" que al principio se negaba a ser atendida, pero finalmente quedó internada bajo tratamiento."Tenemos que decirlo una vez más: 'mucha gente mintió'. Y ese es el riesgo que hoy tenemos. Hay un positivo y no sabemos cuantos más podemos tener. Al menos hasta que hagamos los hisopados", concluyó Marini.