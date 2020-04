Testean a trabajadores de la salud y de la seguridad

Nación avanza en test rápidos

El gobierno nacional avanza para poner en marcha antes de fin de mes un estudio epidemiológico con testeos rápidos para medir el nivel de circulación del virus en la población. Se trata del primer análisis de este tipo que se hará en el país desde que empezó la pandemia. El estudio, que se desarrollará con 170.000 kits donados por el gobierno de China , consistirá en someter a pruebas serológicas (análisis de sangre en busca de anticuerpos) a un grupo de personas que no haya presentado ningún síntoma de la enfermedad en los últimos 30 días y que no haya estado en contacto con personas que hayan regresado desde uno de los países considerados de riesgo. El objetivo es determinar el nivel de circulación del virus entre personas asintomáticas. El análisis se complementará con un testeo de grupos específicos, con alto nivel de exposición, para determinar el nivel de contagio. Se contempla incorporar a los equipos de salud, al personal de transporte públicos y a los empleados de aeropuertos. La fecha de inicio del estudio está supeditado a la llegada de los kits desde China. En el Ministerio de Salud aclararon que el empleo de testeos rápidos no implica un cambio en la política. En ese sentido, que los estudios serológicos no pueden reemplazar a las pruebas PCR que se hacen en el país en la actualidad como único método para detectar los contagios. Los testeos serológicos no sirven para determinar de manera fehaciente si una persona está enferma, dado que se limitan a detectar la presencia de anticuerpos.