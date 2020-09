Tanguito, la leyenda del rock nacional, cumpliría 75 años - El Territorio Misiones

Miércoles 16 de septiembre de 2020

El 16 de septiembre de 1945, en Caseros, Buenos Aires, nació Tanguito, uno de los fundadores del rock argentino, coautor del hit ‘La balsa’, que grabaron Los Gatos en 1967. También fue el compositor de temas como ‘Amor de primavera’ y ‘Natural’.La vida de José Alberto Iglesias, más conocido por su nombre artístico de Tanguito (o también como Ramsés o Tango) posee todos los elementos para convertirlo en leyenda: un talento innato, gran carisma, muy pocas grabaciones, infinidad de anécdotas pintorescas, una fuerte adicción a las drogas y una muerte joven rodeada de misterio, detalla un artículo difundido ayer por Sony Argentina a modo de homenaje.Hijo del vendedor ambulante José Iglesias y de la empleada doméstica Juana Correa, José Alberto mostró amor por la música desde pequeño y a los 15 años decidió volcarse de lleno a esa pasión tras abandonar el colegio secundario.A los 17 empezó a presentarse en clubes de barrios en Flores y Mataderos tocando canciones de rock y, un año más tarde, en 1963, se incorporó como cantante estable de Los Dukes, en reemplazo de Jorge Darrié, quien decidió comenzar una carrera solista. Unos años después Tanguito haría lo mismo.El apodo de Tanguito lo ganó en la adolescencia, en broma le decían en los clubes: “bailate un tanguito” y él respondía improvisando pasos de rock.En 1968, tras la repercusión de ‘La balsa’, grabó un simple con dos temas: ‘La princesa dorada’ con letra de Pipo Lernoud, y ‘El hombre restante’ escrito con Javier Martínez, de Manal. Pero no consiguieron repercusión alguna.En 1970, tres años después del primer registro de ‘La balsa’ con Los Gatos, el famoso sello Mandioca editó un simple suyo con los versos ‘construiré una balsa y me iré a naufragar’ y el tema ‘Amor de primavera’, además de incluir ‘Natural’ en el compilado ‘Pidamos peras a Mandioca’.Su único álbum oficial apareció un año después de su trágico final: el 19 de mayo de 1972 fue hallado muerto al costado de las vías del tren, cerca de Puente Pacífico, a metros de la avenida Juan B. Justo a la altura de la calle Demaría, en la ciudad de Buenos Aires. Nunca se supo si fue un accidente o si lo empujó la policía, que lo asediaba y periódicamente lo llevaba preso.Ese disco había sido grabado en los Estudios TNT en la época de los simples de Mandioca y sólo se escucha su voz y guitarra, con vistas a completarlo más adelante con otros músicos. Como rareza, se escucha la voz de Javier Martínez, que le pide tocar ‘La balsa’. El sonido es crudo y despojado, pero permite vislumbrar la originalidad, inspiración y belleza de su talento.Tanguito perteneció a ese puñado de músicos que a fines de los años 60 comenzaron a componer canciones en castellano que reflejaban lo que le pasaba, y por extensión, lo que le pasaba a muchos jóvenes. Hoy parece una obviedad, pero en esa época no lo era. Su rasgo distintivo era su manera de frasear y tararear, y un poderoso rasguido de la guitarra.Las canciones de Tanguito siguen maravillando a nuevas generaciones de músicos, que aún hoy redescubren su magia, tal como le sucedió al propio Luis Alberto Spinetta, que grabó “Amor de primavera” con Invisible y la incluyó en el concierto de Las Bandas Eternas en 2009.La salida al mercado del tema compuesto por Tanguito y Litto Nebbia, y, grabado por Los Gatos marcó una verdadera revolución. El sencillo arrasó en ventas alcanzando las 250.000 placas y recorrió el continente gracias a las distintas versiones grabadas por más de 20 intérpretes.“La canción fue escrita de un tirón en el baño de La Perla de Once -un bar- como dice una grabación que anda por ahí porque era el lugar que de madrugada estaba abierto siempre”, relató Nebbia en un documental de canal Encuentro.