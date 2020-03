Suspenden espectáculos y eventos deportivos y culturales masivos

La declaración de emergencia epidemiológica y sanitaria por dengue y coronavirus por parte del gobierno provincial puso en alerta a toda la población. Y uno de los sectores donde se comenzó a sentir con mayor fuerza el impacto es en las farmacias.

Tal es así que ayer, luego de una recorrida por comercios del centro de Posadas y la periferia en busca del alcohol en gel, la respuesta era la misma: “No hay. Hace días no recibimos más y no sabemos cuándo vamos a poder reponer el stock”.

Por eso, varios se vuelcan por comprar alcohol etílico 96º, sanitizantes o jabones antibacterias. Sin embargo, la mejor medida, en el caso del coronavirus, sigue siendo -aclaran las autoridades sanitarias- lavarse las manos durante 30 segundos con agua y jabón para eliminar cualquier tipo de virus que pueda traer complicaciones respiratorias; mientras que, en el caso del dengue, no dejar de colocarse repelente y limpiar los patios eliminando cualquier recipiente que sirva de criadero para el mosquito Aedes aegypti.

“La gente lleva lo que encuentra”, aseguraron en uno de los locales de la cadena farmaceútica Miguel Lanús. “Ahora estamos sin alcohol y rastreando a ver si algún distribuidor tiene stock”, dijeron, y sumaron que “repelente, paracetamol y alcohol es lo que más piden”.

Por su parte, en diálogo con El Territorio, Patricio Schiavo, presidente del Colegio de Farmacéuticos, informó que “estamos arrancando un año muy movido con las enfermedades que están circulando como el coronavirus, que no nos afecta tanto por ahora, pero sí muy involucrados en el tema dengue”.

En ese sentido, reconoció que “hay mucha demanda, sobre todo de alcohol en gel, no tanto de barbijos, porque al barbijo nosotros recomendamos utilizarlo en el caso de personas que estén enfermas. Pero sí alcohol y mucha demanda de repelente”.

Consultado sobre si hay faltante de alguno de estos productos en la provincia, señaló: “Hay un stock que no es el óptimo para esta época, pero estamos respondiendo a las necesidades. Por ahora repelente es lo que más busca la gente”.



Congelamiento

En ese marco, el gobierno nacional dispuso, a través de la Resolución 86/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo, retrotraer los precios del alcohol en gel al 15 de febrero y mantener su valor por 90 días. Además, se instó a las empresas a incrementar la producción.

En tanto desde la farmacia del IPS, que funciona sobre calle Junín casi Sarmiento de Posadas, informaron que es “altísima” la demanda de repelentes, que se pueden adquirir a 100 pesos y dos aerosoles por afiliado. Además confirmaron que ellos sí cuentan con alcohol en gel para la venta.

En la fila de espera para adquirir el producto, este medio dialogó con algunos vecinos para saber qué medidas sanitarias toman para prevenirse del dengue. “En mi casa nos cuidamos haciendo mucha limpieza, pero hay poca solidaridad de los vecinos, no todos cuidan los espacios y limpian”, señaló Nidia Franco, de la chacra 32-33.

La otra epidemia se llama infodemia, asegura la OMS

El Territorio participó de una capacitación para informar sobre la enfermedad dictada por Nación en Buenos Aires.

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre el peligro de la infodemia que es la circulación de información falsa sobre el coronavirus que se fue incrementando en esta última semana y que atenta contra la necesidad de que toda la población esté concientizada sobre qué hacer para evitar la propagación del nuevo virus.

Videos y audios sobre posibles nuevos casos de personas infectadas. Hospitales o sanatorios sin equipamiento para atender a pacientes. El descubrimiento del antiviral que combate al coronavirus. Este tipo de engaño se hizo popular en los últimos días y se difundió rápidamente por las redes sociales.

“Tenemos que estar muy atentos a esto para poder discernir cuál es una información verdadera y cuál no, porque estas últimas generan miedo y preocupación en la población”, explicó la representante del área prensa y comunicación de la Organización Mundial de la Salud, Maricel Seeger.

La licenciada Seeger fue una de las encargadas de brindar un curso de capacitación en coronavirus a periodistas que se realizó en el Centro Cultural Kirchner, donde participó El Territorio. En esa oportunidad se trabajó el concepto de infodemia que es la circulación de información falsa que puede hacer entrar en pánico a mucha gente que no puede diferenciar qué es real y qué es mentira.

Seeger explicó que “la clave es acceder a información verdadera sobre lo que está pasando en mi ciudad, en el país y en el mundo. Es un tema delicado que merece ser tratado con seriedad para evitar que muchas personas entren en pánico o se angustien por noticias falsas”.

“Una cosa es la percepción del riesgo que es cómo la gente entiende la situación de peligro y otra es la realidad objetiva. Tenemos que trabajar para que la percepción de la población sea lo más parecida posible a la realidad y para eso es necesario evitar la propagación de información falsa que siembra miedo y paraliza. Necesitamos que la gente esté informada para saber qué hacer. Por eso no hay que replicar videos o audios de dudosa procedencia y acudir a las fuentes seguras de información”, explicó Seeger.



Acuerdos con Google y Facebook

Por ese motivo la Organización Mundial de la Salud formalizó acuerdos con Google y con Facebook para que cuando alguien pregunte sobre coronavirus lo primero que aparezca sea la información oficial de ese organismo de salud mundial.

“Es tiempo para los hechos, no para los miedos. Es tiempo para la ciencia, no para los rumores. Es tiempo para la solidaridad. No para los estigmas”, señaló el presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Los expertos en comunicación que trabajan en este organismo internacional destacan que “una población que confía en sus autoridades sanitaras hará caso a todas las recomendaciones, pero si esa población se ve inmersa en una lluvia de información falsa, se genera un estado de confusión que perjudica el cuidado de la salud pública”.

Angela, otra de las vecinas, manifestó que “en casa combatimos los mosquitos con todo lo que tenemos a mano, pero los espacios verdes, en la zona de la plaza Estévez, donde vivo, están muy sucios”.