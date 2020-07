Sin transporte urbano por tiempo indeterminado

Jueves 2 de julio de 2020

A las 20.30 de anoche empezó un paro nacional por tiempo indeterminado, convocado por la Unión de Transviarios Automotor (UTA), luego de una reunión fallida que mantuvieron vía videoconferencia los delegados del sector transportista, junto con funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación y representantes de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap).

Señalaron que el reclamo es por el pago de aguinaldo que se adeudan en varias provincias. Asimismo, en Misiones, la adhesión a la medida de fuerza es en solidaridad con otros distritos que hasta el momento no abonaron el dinero. Es que según consignaron desde la empresa prestataria del servicio en Posadas, se depositaron los salarios para los trabajadores del rubro transportista.

En declaraciones radiales Horacio Álvez, delegado de UTA en la provincia, confirmó que la medida es de carácter nacional y que el gremio de Misiones decidió adherirse como solidaridad con otros distritos. En la víspera, había solicitado a los usuarios que se movilicen y regresen a sus casas lo antes posible, ya que el paro estaba previsto que comience a las 22 en todos los municipios de la provincia. Sin embargo, en Posadas, a partir de las 20.30 empezó la medida de fuerza y no hubo más circulación de los colectivos urbanos.

Asimismo, señaló que durante la jornada analizarán la continuidad o no de la medida.

Por su parte, una de las empresas prestatarias del servicio urbano en el área metropolitana aseguró que se abonó el aguinaldo de manera anticipada. Desde la firma indican que no pueden hacer “absolutamente nada, porque no debemos nada. Esto no es en contra de una empresa, esto es en contra del usuario”, indicaron a El Territorio.

Al cierre de esta edición, todos los municipios de la provincia, a excepción de Leandro N. Alem, decidieron plegarse a la medida. Sin embargo, en el caso de Montecarlo, optaron por comenzar el paro de actividades desde la medianoche.

En cuanto a la duración, Álvez aseguró que será según la determinación que fije el gremio a nivel nacional y estimó que durante la jornada de hoy habrá nuevas reuniones para destrabar el conflicto en otras provincias.

Sin embargo, según publicó la UTA en su sitio oficial, el paro de transporte “será por tiempo indeterminado” y que durante la jornada de hoy volverán a reunirse las partes para destrabar el conflicto.

En otras provincias, el paro empezó a las 18.30, siendo Córdoba y Tucumán las primeras en adherirse a la medida. En tanto, Tierra del Fuego fue la única provincia que decidió no efectuar el paro.