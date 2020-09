Sebastián, el niño que vuelve para cambiarlo todo - El Territorio Misiones

Viernes 25 de septiembre de 2020 | 02:00hs.

Además del rol principal que tiene Sebastián al ser el niño perdido, el elenco se completa con María Soldi (Historia de un Clan), Alberto Ajaka (Apache, Secuestro y Muerte), Javier Drolas (Medianeras), Lali González (7 Cajas, Gracias Gauchito) Cristian Salguero (La Patota, Un gallo para Esculapio) y Edgardo Castro (La Flor, Mujer Lobo).





Suspenso en la selva ‘Los que vuelven’ (LQV) propone una cruza de géneros entre el suspenso y el melodrama histórico con énfasis en la lucha de los pueblos originarios.



La obra tuvo su estreno el año pasado en la competencia argentina del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, conquistando tres premios: Mejor película del Mercosur, Mejor Fotografía y Mejor Música original. Más tarde, se concretó el estreno internacional en el Festival de Rotterdam y desfiló por otros festivales internacionales como Sitges y Bifan.



No sólo incluyó a una productora misionera como aliada (Montecine) sino también investigación en aldeas mbya, actores de la región y la mitad del equipo técnico jugó de local.

PARA AGENDAR

Estreno

Se podrá ver el jueves 1 de octubre a las 22 por la pantalla de Cine.Ar TV -repite el sábado 3-, en tanto que del 2 al 9 estará gratis en la plataforma digital Cine.Ar Play. La historia cuenta que en 1919, una viuda que tiene su tercer bebé prematuro y le pide a una nativa que lo devuelva a la vida. Habla del pasado, pero con una mirada actual de la opresión.

Sebastián Emmanuel Aquino (8) vive con sus padres Jonatan Aquino y Mabel Chudy, en el barrio Nueva Argentina de Wanda. Es, en parte, descendiente de pioneros polacos radicados en Colonia Lanusse en 1936. Hacia allá fue El Territorio para entrevistarlo y ahondar sobre su experiencia protagónica en la película Los que vuelven, rodada en escenarios naturales de la provincia y con el terror como eje.Con estreno ‘comercial’ programado para el 1 de octubre , el filme resume paisajes de Puerto Libertad, Puerto Esperanza, Eldorado y Salto Encantado.Así, Sebastián y sus padres contaron los entretelones de cómo surgió esta experiencia que los marcó a todos.En principio cabe recordar que la cinta dirigida por Laura Casabé fue rodada en 2018, cuando Sebastián tenía 6.El pequeño llegó al casting porque la profesora de yoga de su mamá le contó que Laura Andino y el equipo local encargado de encontrar actores acordes estaba buscando un niño con sus característica.La propuesta fue aceptada por los padres y fue así que Sebas participó del casting en julio de 2018 en Puerto Iguazú, siendo entrevistado por el guionista Lisandro Bera. Allí fue elegido para participar de la película, cuyo rodaje se inició inmediatamente. En la charla, los padres y el propio Sebastián se explayaron en la experiencia increíble que representó el rodaje.Como durante la grabación en 2018 hubo días de constantes y persistentes precipitaciones, los padres recordaron que manejarse en los terrenos agrestes de la selva misionera no fue fácil.“Tuvimos rodajes personales”, alegaron entre risas sobre las repetidas caídas en lugares como el Salto Bella Vista en Puerto Libertad o el Salto Encantado. “Fue un rodaje muy difícil porque filmar en la selva es muy complejo y estábamos en épocas de lluvias. Igualmente, nos encontramos con gente muy formada y mucha amabilidad”, había relatado la directora.Numerosas fueron las anécdotas compartidas por el “actorcito” de la Capital de las Piedras Preciosas que afirmó se divirtió muchísimo durante esta experiencia. Más allá de participar en este nuevo filme, Sebastián cursa el tercer grado en el Instituto Adventista Primer Alférez Sánchez, de Wanda, y como muchos chicos de su edad, una de sus pasiones más grandes es el fútbol.“Soy hincha de River igual que mi papá y me gusta mucho el fútbol”, contó exhibiendo varios trofeos obtenidos en diferentes certámenes. “Juego de número 10 y mi papá me lleva a una escuela de fútbol infantil de Puerto Esperanza”, remató recordando que la pandemia le cortó su práctica deportiva.La familia está expectante por ver cómo se desarrolla la película entera y las repercusiones que tenga, ya que sólo pudieron ver el trailer hasta ahora, “Estamos ansiosos por verla completa”, destacó Jonatan.“América del Sur, 1919. Los guaraníes fueron asesinados, desterrados o reducidos a servidumbre. Julia, esposa de Mariano, un terrateniente yerbatero, concibe a su tercer hijo muerto. Desesperada, le ruega a Kerana, su criada indígena, que lo traiga de vuelta a la vida. La criatura vuelve. Pero no vuelve sola”, reza la sinopsis de la producción de terror social.