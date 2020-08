San Pedro: robaron medallas de la atleta Eliana Rosa

Lunes 10 de agosto de 2020 | 21:29hs.

Eliana Rosa, tiene 15 años, junto a sus padres, Ramón Rosa y Norma Suárez, residen en barrio Cristo Resucitado, para su tristeza notó el faltante de cuatro de sus medallas, entre ellas la medalla de oro con la que se consagró campeona de los 800 metros en los Juegos Evita 2019.La adolescente es una promesa del atletismo en San Pedro, en sus presentaciones siempre mostró su capacidad y destreza en esta disciplina que la apasiona, después de haber sido campeona nacional en 800 metros llano, esperaba participar del Sudamericano último, finalmente no fue seleccionada, generando desánimo y decepción sin embargo redobló esfuerzos y pese a la pandemia y a la incertidumbre de cuándo podrá volver a competir, se fuerza tres veces por semana entrenando duro a fin de mantener el tiempo y estar preparada para cuando vuelvan los campeonatos.Este panorama desalentador se complicó un poco más cuando este fin de semana se dio cuenta que cuatro de sus medallas no estaban en su respectivo lugar. Personas ajenas habrían ingresado a la vivienda donde vive con su familia en Barrio Cristo Resucitado de San Pedro de donde solamente se llevaron algunas de las medallas que obtuvo hasta la fecha.La familia desconoce en qué momento se llevaron las medallas ya que no han forzado ninguna puerta o ventana "entraron a su habitación y se llevaron la medalla de oro de los nacionales evita, una de bronce que obtuvo en Córdoba y dos medallas de primer puesto que ganó en Misiones. No se si hicieron por maldad, para desanimarla porque no tocaron nada más. Nos bajoneo mucho, nos duele mucho esto que le hicieron a Eliana" indicó con impotencia a El Territorio, Norma Suárez, madre de la atleta.