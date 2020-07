Salud, estética y prevención en pleno centro de Campo Grande

Domingo 5 de julio de 2020 | 20:33hs.

La salud visual no es un tema que pueda esperar hasta mañana. Cada día que pasa es fundamental para cuidar los ojos, las únicas puertas al mundo que muestran y especifican cada momento de la realidad. Ante cualquier señal de deterioro la visita al oftalmólogo y la ayuda profesional de un óptico contactólogo es imprescindible.Ya dejaron de ser un accesorio para convertirse en un objeto que cada vez cobra más relevancia y, los anteojos de sol, no sólo pueden utilizarse cuando el sol del verano parte la tierra. “Es un error decir que se usa sólo en verano, porque la radiación está todo el tiempo, inclusive hay gente que tiene fotofobia, es decir que les molesta la luz, y tienen que usar anteojos de sol todos los días. Las personas que están recién operadas de cataratas también tienen que usar anteojos de sol en todo momento, no importa la estación del año”, dijeron desde Óptica Campo Visual, que ya tienen una sucursal en pleno centro de Campo Grande y además de la venta de anteojos recetados y lentes de sol, también realizan arreglos de anteojos que ya son utilizados por sus dueños.Varias son las marcas que se exhiben en la vidriera, con el único objetivo de cuidar la salud visual de todos. Los más pequeños de la casa también encuentran su lugar en Óptica Campo Visual, ya que recomiendan los mejores cristales para ellos, como por ejemplo un anteojo con control blue para los dispositivos electrónicos y amplitude para la mejor calidad visual.Todos usan cristales diferentes según la necesidad de cada visión y por eso es importante recibir la orientación y atención de profesionales antes de comprar un anteojo.“Existen diferentes tipos de cristales, los monofocales para las personas que usan anteojos de lejos y cerca ya sea por miopía, astigmatismo, hipermetropía o presbicia están terminados al otro día de que el cliente realiza el pedido, en caso de un bifocal, ocupacional, multifocal o un alto grado puede demorar unos días más ya que son lentes específicas para cada ametropía que presenta una receta de un oftalmólogo”, explicaron desde la óptica.Desde el sábado 20 en Campo Grande la ayuda está a la vuelta de la esquina, ya que en Ayacucho y Fray Luis Beltrán, a pasos de la municipalidad local, abrió sus puertas Óptica Campo Visual, que aceptan todas las tarjetas de débito, crédito y pagos en 3, 6 y 12 cuotas sin interés.Para cuidar la salud de todos ante la pandemia del coronavirus los que se acerquen a elegir sus anteojos, en la óptica respetan todos los protocolos y además limpian todos los armazones luego de cada prueba. Para consultas está disponible el celular 3755 -206236 y la Fan Page de la red social Facebook: Óptica Campo Visual e Instagram: @optica.campo.visual. La óptica es atendida por sus propios dueños Leandro Acosta MP N°159 y Shania Zimmermann MP N° 160, ambos profesionales de la salud visual.