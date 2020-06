Rojas y el plan con los brasileños de San José

Miércoles 24 de junio de 2020 | 07:09hs.





Notas Relacionadas

El 14 de septiembre del 2018 fueron detenidos por Gendarmería Nacional cuatro hombres brasileños en el cruce de San José. Éstos estaban en una camioneta Honda con armas de fuego, precintos, silenciadores y vestimentas de la Policía Federal Argentina (PFA).La ropa incluso tenía abrojos con los nombres Ortigoza, Nebrisky, Flores. Un bordado con el apellido Nebrisky también apareció el mes pasado en la casa de Baden. No tenían documentos y portaban un solo celular. Se trataba de dos jóvenes de 26 años, otro de 28 y el más grande de 35. Uno dijo que era empleado, otro electricista, el tercero que no tenía empleo y el cuarto que es chofer.Todos tienen antecedentes por narcotráfico en su país y en la actualidad están alojados en el mismo lugar que El Negro Rojas. Es que por las sospechas de que podrían pertenecer al PCC o el Comando Vermelho se determinó su rápido traslado a Buenos Aires.Las investigaciones realizadas por la fuerza arrojaron que habían estado una semana en Posadas marcando rutas y haciendo inteligencia. Se alojaron en una cabaña a la costa del río y fue Luis Miguel Barden quien le brindó apoyo e incluso les llevó pizzas.Por ahora no hay demasiados elementos que echen luz sobre el plan de ellos en Misiones, aunque sí se sabe que se comunicaban con un teléfono en Ezeiza. Usaba el alias Negro Parra y el procedimiento de detención de Baden cerró el círculo: Rojas también estaba detrás de esa banda.Las órdenes que recibieron los implicados eran claras: si el procedimiento se complicaba en algo, debían matar al blanco. Por eso los investigadores creen que iban a mejicanear una carga en Corrientes.Tenían todos los datos y el destino de la droga, que venía de Paraguay, era Brasil. Esta semana El Territorio informó que a dos de ellos la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia le denegó la excarcelación.La causa “cayó” primero en el Juzgado Federal de Posadas, pero la magistrada Skanata se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia ordinaria: el expediente, vaya casualidad, fue remitido al Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo de Verón.Verón también dijo que no era su competencia, algo que fue rechazado por Skanata, por lo que será la Corte Suprema de la Nación la que defina quien lo investigue. Pero esto posiblemente no lo sabía Rojas en marzo y por esta razón le dijo a Baden: “Preocupate por ese que nos va a traer problemas a todos”.