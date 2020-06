Río Negro: entró a robar borracho a una casa y quiso escapar en una bicicleta fija

Martes 30 de junio de 2020 | 21:15hs.

La Policía de Río Negro arrestó el sábado a un hombre que entró a robar a una casa en la localidad de Catriel de una manera muy particular. La detención fue insólita: el delincuente había querido escapar, pero como estaba borracho, intentó hacerlo en una bicicleta fija.El delincuente merodeó la casa del barrio Santa Cruz, vio por la ventana una bicicleta, entró en el lugar y pretendió llevarse el equipo de ejercicio, según publicó Catriel 25 Noticias.Lógicamente no pudo huir en la bicicleta fija. Cuando se dio cuenta, la Policía ya había llegado a la casa.Pero eso no fue todo: la fiscalía lo imputó por haber roto el "aislado social, preventivo y obligatorio", pero no por robo ni hurto.