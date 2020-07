Revelan chats que comprometen al secretario de Macri en la trama de los créditos a Vicentin

Miércoles 29 de julio de 2020 | 18:18hs.

Las pericias al teléfono del secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, lo comprometen con el entramado de créditos presuntamente irregulares del Banco Nacion a la cerealera Vicentin, en los últimos días del gobierno de Cambiemos.LPO reveló semanas atrás que la gran preocupación de Nieto -aunque también de Macri y su entorno- era su teléfono que la Policía Federal le incautó en el allanamiento a su domicilio. Incluso, el juez Federico Villena (antes de ser desplazado de la causa) había rechazado la eximición de prisión porque el ex funcionario habría manipulado su celular antes de entregarlo a los efectivos, borrando contenidos o alertando a otras personas del procedimiento.Este miércoles se conocieron los primeros contenidos de ese celular y podrían explicar el porqué de la preocupación de Nieto. El periodista Gustavo Sylvestre dio a conocer en C5N las primeras revelaciones sobre las pericias al teléfono, realizadas por la Policía Federal y Gendarmería.Uno de los chats involucra a Nieto con otro de los escándalos judiciales del gobierno de Macri: los préstamos millonarios a Vicentin en los últimos días de gestión cuando la cerealera ya había dado sobradas muestras de que no podía devolver los fondos."Hablar con Martin Mura por préstamo a Sergio Nardelli. 10 palos", le escribieron a Nieto el 22 de noviembre de 2019. Durante esos días, la empresa santafesina recibió varios créditos. Nardelli es el CEO de la compañía y muy cercano al macrismo."Que no lo lleven al directorio, ni a la SIGEN porque lo van a complicar. Que lo resuelvan por afuera", le dicen en otro mensaje al secretario de Macri, dando cuenta de presuntas maniobras para eludir los controles internos.Por otro lado, Sylvestre también reveló que entre que comenzó el allanamiento a Nieto hasta que entregó el teléfono pasaron casi cuatro horas y, de acuerdo a las pericias, hubo en ese lapso mucha actividad de llamadas y mensajes. Incluso, hubo un momento en el que Nieto habría puesto el teléfono en modo avión.El programa de C5N también informó que las pericias encontrado "vaciado" un chat entre Nieto y la ex número dos de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Majdalani, una de las principales apuntadas por la causa del espionaje ilegal. Nieto está sospechado de haber sido quien recibía informes ilegales.Otro chat llamativo se dio el 9 de agosto de 2018 cuando a Nieto le escribieron: "Sus deseos son órdenes. Stornelli ya lo tiene sentado frente a él". El emisor de ese mensaje habría sido el falso abogado Marcelo D'Alessio, sospechado de armar causas judiciales para el macrismo. Ese día, declaró ante el fiscal Stornelli el ex juez Norberto Oyarbide en la causa cuadernos.