Representantes del sector turístico se manifestaron en la plaza 9 de julio de Posadas

La emergencia epidemiológica por Coronavirus mantiene en jaque a casi todos los países del mundo, y esto a su vez, afecta fuertemente al sector turístico quienes presentan un panorama incierto acerca de cómo continuarán sus actividades.







En Argentina, pasaron 4 meses desde que el Gobierno Nacional decretó el aislamiento social preventivo obligatorio en todo el país. Desde ese entonces, los servicios ligados al rubro turístico no han podido trabajar con normalidad y cada vez se les hace más difícil cubrir los gastos.Es por eso que, desde la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados se presentó el proyecto de Ley de Emergencia Turística con el fin de aliviar la crisis que atraviesa el sector. No obstante, el proyecto aún no se aprobó, es por esto que, los representes de la actividad turística, salieron a las calles a manifestar, su situación desesperante, en diferentes puntos del país.En Posadas el reclamo se produjo en la plaza 9 de Julio frente a la Casa de Gobierno de la Provincia. Allí se reunieron los referentes del rubro, donde se hicieron notar a través de carteles y aplausos.Cabe aclarar que desde Cámara de Diputados, en principio se habla de un proyecto de ley ligado a la reactivación del rubro post pandemia. Sin embargo, el reclamo no solo radica en volver a la actividad, sino que también pretende una ayuda económica por parte del Estado que les permita subsistir en este contexto.“El tema de la reactivación es muy complicado porque no hay vuelos, tampoco colectivos de larga distancia y el acceso a la provincia está muy restringido, entonces vemos con todo este panorama muy difícil la reactivación. Estamos peleando para poder sobrevivir”, explicó en diálogo con El Territorio, Angel Litvin propietario del hotel Posadas ubicado en el centro de la capital Misionera.Además, comentó que si bien es entendible el receso como prevención para evitar la propagación del virus, también es importante comprender que los gastos de los servicios y salarios de empleados continúan, y con las puertas cerradas es difícil costear esos gastos. “La actividad está parada pero las facturas siguen llegando, los sueldos tenemos que seguir pagando. La mayoría contamos con infraestructuras de más de 4 pisos y muchos empleados trabajando”Manifestación en IguazúEn la ciudad de Puerto Iguazú, trabajadores autoconvocados y empresarios salieron a la calle para exigir la aprobación de la ley que les permitirá aguantar un poco más la situación extrema que se vive en la ciudad de las Cataratas teniendo en cuenta que la única industria de la zona es el turismo que está hace 4 meses parado sin generar ningún tipo de ingresos, solamente deudas.La actividad comenzó a las 9 con una conferencia de prensa de la Cámara de Turismo donde informaron todas las gestiones que ya han elevado el gobierno, municipal, provincial y nacional y dejaron en claro que apoyaron la manifestación aunque no convocaron para la misma como Cámara.Más tarde a las 10 representantes de todos los actores turísticos, ya sean atractivos turísticos, taxis, agencias de viaje, hoteleros, cabañeros, guías, Cámara de Comercio y empleados en general se congregaron en la rotonda de accesos a la ciudad y en caravana partieron hacia la plaza San Martin donde los esperaba un grupo reducido de personas. La caravana se extendió por 600 metros aproximadamente.Minutos después de las 11 los manifestantes marcharon en las calles céntricas de la ciudad y entonaron las estrofas del himno Nacional Argentino. Más tarde un grupo reducido volvió a recorrer las calles céntricas manifestando a viva voz “Exigimos la ley”.