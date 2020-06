Recuperados de Covid-19 relatos en primera persona

Domingo 7 de junio de 2020

Por Griselda Acuñainterior@elterritorio.com.ar

Un paso importante en la lucha del sistema sanitario contra la pandemia fue la decisión de externar a los pacientes de bajo riesgo. Luego de que el 27 de marzo se diagnosticara el primer infectado de coronavirus en Misiones, el 2 de mayo se avanzó en la externación, es decir, la continuidad del tratamiento en el domicilio bajo medidas de bioseguridad. Ya para el 14 de mayo, la Provincia anunciaba que no había pacientes internados con esta dolencia en los hospitales.El dato que arrojó tranquilidad en medio de esta nueva normalidad, que todavía confunde, fue el 18 de mayo, cuando Misiones ya no tenía casos activos de Covid-19. De los 25 que habían contraído la enfermedad hasta esa fecha, 24 habían recibido el alta médica y uno, lamentablemente, murió. Así, pasaron 24 días sin que el Ministerio de Salud Pública reportara nuevos casos, sin embargo en las últimas semanas la situación cambió: los recuperados ascienden a 26 y el total de contagios a 36.El 28 de mayo se confirmó que una médica del Hospital Madariaga y su hijo de 18 meses habían contraído el virus. Desde entonces y hasta ayer, notificaron, además de ese par, otros nueve nuevos casos.Más allá de la vigilancia epidemiológica, vale la pena abordar otra arista: los recuperados. ¿Qué sintieron cuando se enteraron el resultado del test? ¿Cómo afectó su salud y su estado emocional? ¿Cuántas veces fueron testeados? ¿Les dejará secuelas esta enfermedad? ¿Cómo fue el después?La bibliografía establece que para calificar como recuperado, el paciente debe arrojar negativo a la prueba de PCR dos veces, con un intervalo de entre 24 y 48 horas entre la toma de una muestra y otra. Se trata de un hisopado nasofaríngeo.En el Hospital de Fátima, en Garupá, estuvieron aislados y bajo tratamiento médico doce pacientes Covid. Es decir, gran parte de todos los positivos fueron atendido en este nosocomio; en tanto, también fue utilizada la infraestructura de los hospitales Pediátrico, Materno Neonatal, Madariaga, Samic de Oberá y Samic de Iguazú y ahora del sanatorio privado Boratti.“Hay dos tipos de pacientes a considerar, por un lado, los graves y con factores de riesgo (diabéticos, hipertensos, obesos o con enfermedades pulmonares, entre otros factores), que sí podrían presentar secuelas; y por otro lado, los leves y asintomáticos y sin factores de riesgo en los que las recomendaciones son de tipo preventivas”, había manifestado Marta Ruiz, directora del nosocomio de Fátima en una entrevista a este medio. En tanto, “un paciente recuperado puede tener recaída, por eso es monitoreado”.Si bien en la actualidad hay cuatro contagiados que requieren internación, hasta hace una semana no había camas ocupadas con pacientes Covid; de hecho sólo necesitó terapia intensiva el camionero de San Vicente internado en el Hospital Samic -que después falleció- y el caso 1, de Posadas, demandó oxígeno, en tanto no requirió respirador. Los otros, en su mayoría asintomáticos, fueron catalogados como “leves”.Luego de haber superado el virus, con infectólogos que aún debaten si deja secuelas o inmunidad en los que se curan, confluyen para contar su situación hoy.El Territorio salió en la búsqueda de testimonios, en las siguientes páginas está la experiencia de quienes atravesaron Covid-19 en Misiones. El impacto en su salud, sus miedos, el sentimiento de culpa, la histeria social... en fin, aquí los recuperados en primera persona.