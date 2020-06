Fibrosis o asma, las posibles secuelas del virus

Domingo 7 de junio de 2020

Por Esteban Bueseckinterior@elterritorio.com.ar

Nada se sabía siete meses atrás de este virus que tiene el jaque al planeta entero. Así el mundo médico y científico tuvo que empezar a investigar su comportamiento mientras causa estragos en todas las regiones. Hasta ahora se conoce que algunos pueden portarlo y ser completamente asintomáticos. Otros requieren ser hospitalizados, asistidos con respiración mecánica y hasta puede ocasionar la muerte. En Misiones hasta ayer se habían detectado 36 personas con este coronavirus, de esos 26 se recuperaron, otros nueve están transitando la enfermedad y uno falleció.Así, es poco lo que se sabe en la provincia por evidencia directa sobre cómo se comporta el Covid-19, ya que hasta ahora hay pocos casos, y la mayoría de la información llega a través de bibliografía sobre lo que acontece en otras regiones.En ese marco y para ampliar más acerca de las posibles consecuencias que puede acarrear este agente infeccioso, El Territorio dialogó con la neumonóloga María Susana Azcona, de amplia trayectoria en el sistema sanitario de Misiones y que actualmente se desempeña en el Hospital Madariaga.Lo que hacemos son suposiciones, porque comparando con epidemias que ya tuvimos como la gripe H1N1 que fue un virus que también produjo neumonías graves, incluso mortalidad, los pacientes que se recuperaron del H1N1, algunos quedaron con secuelas como fibrosis o también con hiperreactividad bronquial que les originó un asma crónico.Entonces sospechamos que como el Covid-19 es un virus bastante agresivo, en que justamente la complicación es la neumonía grave, creemos que probablemente se comporte de la misma manera. Pero son suposiciones porque las experiencias en Misiones son pocas hasta el momento. En otras provincias están teniendo más casos de neumonía que ingresan a VM (ventilación mecánica o respirador), pero todavía no hay un tiempo prudencial para saber las consecuencias. Porque a veces las secuelas no se ven inmediatamente sino que a largo tiempo se ven si hay secuelas funcionales. Pero hay que recalcar que un 80% de los casos son leves y el 20% es el que puede llegar a tener una neumonía que en este caso serían neumonías graves. Por eso nos estamos preparando para una afectación grave de este virus en un 20% del total.Es decir que no va a ser la gran mayoría, por suerte. Sospechamos que esos afectados graves van a ser, y es lo que se vio en la evidencia en otros países, las personas de mayor edad, personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), con hipertensión arterial, cardiópatas, diabéticos, obesos, ese es el riesgo. Pero lo que se sabe es que en lugares donde hubo neumonías graves, y que ahora podemos observar cómo les fue a los que estuvieron internados en terapia intensiva, es que quedaron con secuelas pulmonares similares a una fibrosis, sectores del pulmón que no están ventilados por la cicatriz que les dejó esta neumonía. No fueron todos. Pero acá todavía estamos haciendo una observación desde afuera porque por suerte aún no hay casos graves y esperemos que no los haya.Como ocurrió en las villas de Buenos Aires, donde hay mucha aglomeración y no hay necesidades básicas satisfechas, puede pasar aquí. Lo que es el agua potable, o no tener una buena vivienda con ventilación, que en esas viviendas vivan muchas personas… por supuesto que ese es un riesgo. No hay duda. Por eso se protocolizaron muchas medidas de prevención como el aislamiento, higiene, eso ayuda y se busca que el virus no llegue a los barrios porque va a infectar a todos.Sí. Vimos un caso de un señor que ingresó al Hospital Madariaga pero que no requirió terapia intensiva y pudo salir adelante e irse de alta. Después aquí -en el Madariaga- no tuvimos por suerte fallecidos por este virus. Pero los pacientes que llegan a terapia intensiva son los que tienen mayor riesgo, tienen una morbimortalidad aumentada.Hay que tomar las medidas de aislamiento, usar barbijo y consultar al médico si se tiene algún síntoma. Porque están habiendo casos de portadores sanos que pueden minimizar un cuadro creyendo que tienen una gripe común o resfrío y pueden estar infectados de Covid-19, por eso es importante que se consulte. Y los pacientes que tienen enfermedades pulmonares como Epoc o asma no deben dejar sus tratamientos y deben cuidarse con estos cambios de clima. Tienen que estar vacunados contra la gripe y la neumonía consultando al médico.