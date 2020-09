Reclaman que regresen las líneas de colectivos en diferentes barrios de Oberá - El Territorio Misiones

Miércoles 16 de septiembre de 2020 | 21:00hs.

Vecinos de diferentes barrios de Oberá, sufren la falta de las líneas de colectivos que fueron suspendidos en el mes de marzo, cuando anunciaron el comienzo de la cuarentena en Argentina. Pasaron 7 meses y las personas se muestran molestas por no tener el servicio.En barrio Kindgren, los jubilados están cansados de pagar remis hasta el centro y requieren el regreso del colectivo urbano. Para eso solicitan la intervención del presidente de la comisión barrial.“La verdad que sí, es una tortura la falta de colectivo, hace 7 meses que no funciona, pero es un gran servicio porque pasa por diferentes barrios y tenemos gente grande, discapacitada que van al centro, cansados de pagar el remis”, comentó Carlos Acuña, Presidente de la comisión barrial de Kindgren.Además Acuña, decidió buscar respuestas en el Concejo Deliberante, el Ejecutivo Municipal, pero no obtuvo respuesta favorable y desde la empresa le manifestaron que si la Comisión de Transporte, no habilita las líneas, no se puede empezar a poner en funcionamiento.Pero no es el único barrio, son varios sectores que necesitan el servicio para trasladarse al centro a realizar trámites o ir al hospital, en este aspecto dejó en claro el vecino que en otros barrios dejaron de funcionar las comisiones barriales, “ya no funcionan más, porque los vecinos nos exigen a nosotros y los presidentes ante la falta de respuesta del estado, se cansan y de esa manera se alejan, dejando de lado el funcionamiento de las comisiones”.