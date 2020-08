Putin anunció que Rusia desarrolló la "primera vacuna" contra el Covid-19

Martes 11 de agosto de 2020 | 09:00hs.

El presidente de Rusia Vladimir Putin anunció que desarrollaron la "primera vacuna" contra el coronavirus, durante una videoconferencia con funcionarios de su gobierno transmitida por televisión. Dijo que es "bastante eficaz y que otorga una inmunidad duradera" y que se la aplicaron a una de sus hijas, que participó de los experimentos.Previo al anuncio científicos extranjeros expresaron su preocupación por la rapidez de la creación de una vacuna de este tipo. Incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a que se respeten las "líneas directrices y directivas claras" en materia de desarrollo de este producto y aclaró que deberá ser revisada para su precalificación.La vacuna será distribuida el 1° de enero de 2021, según el registro nacional de medicamentos del ministerio de Salud consultado por las agencias de prensa rusas. Putin dijo que el antídoto es "eficaz", que superó todas las pruebas y que permite lograr una "inmunidad estable" ante la COVID-19.Explicó que una de sus hijas participó de los experimentos, que se aplicó la vacuna y que tuvo un poco de fiebre "y nada más", según la agencia Interfax. Afirmó que espera que en breve puedan empezar a producir en masa este remedio" y aclaró que la aplicación será voluntaria, para que "lo hagan los que así lo desean".A poco del anuncio el presidente de Filipinas Rodrigo Duterte comunicó que aceptaron la oferta para recibir vacunas y que él será el primero en aplicársela. Rusia espera comenzar en octubre la producción en masa de la vacuna y le ofreció al país asiático suministrársela o aliarse con empresas locales para favorecer la fabricación a nivel local.El Ejecutivo filipino afirmó en un comunicado que está listo para "trabajar con Rusia en los ensayos clínicos, el suministro y la producción de la vacuna", así como en otras áreas consideradas "relevantes" para hacer frente a la "emergencia sanitaria global", de acuerdo a la agencia de noticias DPA. Duterte se ofreció a ser el primero en el país en recibir la dosis para generar confianza en la población.Antes del anuncio de Putin el jefe de Epidemiología del Ministerio de Sanidad Nikolai Briko dijo que "no hay motivos" para posponer el registro de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el centro de investigación N. F. Gamaleya. Aseguró que es fruto de "un trabajo serio" y que "quizá el proceso se haya acelerado porque la vacuna no se desarrolló de forma fortuita", de acuerdo con la agencia de noticias TASS.La OMS anticipó que la vacuna deberá ser revisada para su precalificaciónLa institución encabezada por Tedros Adhanom Ghebreyesus recibió con cautela la noticia y aclaró que la vacuna deberá seguir los trámites de precalificación y revisión establecidos por el organismo. El vocero Tarik Jasarevic explicó que "acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad".Explicó que no figura entre las seis que están más avanzadas, que el organismo mencionó la semana pasada. Entre ellas están tres candidatas a vacunas desarrolladas por laboratorios chinos, dos estadounidenses (de las farmacéuticas Pfizer y Moderna) y la británica desarrollada por AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford.Rusia es el cuarto país más afectado del mundo por la pandemia y se ubica por detrás de Estados Unidos, Brasil e India. En las últimas horas comunicó 4945 casos nuevos, y es la primera vez que la enfermedad baja de los cinco mil contagios diarios desde fines de abril. El total de contagios asciende a 897.599, con 15.131 muertos y 703.175 recuperados.