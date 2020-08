Prorrogaron por 30 días el cobro del estacionamiento medido en Eldorado

Jueves 13 de agosto de 2020 | 20:00hs.

El Concejo Deliberante aprobó en su sesión una prórroga de 30 días en el cobro del estacionamiento medido. El 17 de agosto se habría empezado a cobrar y se trasladó esa fecha al 17 de septiembre.El proyecto de postergación fue presentado por el Concejal Héctor Falsone dado que en el período de prueba del sistema, que vencía el 17 de agosto, día a partir del cual se empezaría a cobrar el estacionamiento, no se terminaron las obras de demarcación, pintura y señalética indicando los lugares donde se debería pagar estacionamiento.Por esta razón se extendió el período de prueba hasta el 17 de septiembre, y en ese período se avanzará en la señalización y en la concientización de los automovilistas respecto al cobro.Por la prórroga dispuesta no se labrarán actas de infracción ni se pagarán multas por no abonar el estacionamiento, hasta el 17 de septiembre cuando comience a funcionar plenamente.El estacionamiento medido comprende una amplia zona del microcentro de la ciudad y el costo es de 10 pesos por hora.