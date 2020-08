Por día se realizan hasta 500 actas de infracción por no activar el SEM

Sábado 15 de agosto de 2020 | 07:00hs.

Por María Elena Hipólitointerior@elterritorio.com.ar

El 27 de abril, después de estar suspendido casi un mes y medio por la emergencia sanitaria, volvió a habilitarse en Posadas el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) que funciona en 80 manzanas del centro de la ciudad.Comenzó a funcionar en 2017, primero en forma experimental y luego definitiva, y desde entonces hay muchos conductores que se amigaron con la aplicación y la activan desde sus celulares al estacionar sus vehículos, pero hay otro porcentaje que no lo hace, lo que deriva en multas. En ese sentido, se labran entre 450 y 500 actas de infracción por día a conductores que hacen caso omiso de la aplicación al descender de sus vehículos en estos sitios señalados. El canon por pago voluntario en las primeras 72 horas hábiles es de 132 pesos, mientras que pasado ese lapso, la multa equivale a 80 litros de nafta premium (unos 5.300 pesos).“A veces la gente no quiere utilizar la aplicación, tal es así que de cada cuatro chequeos que hacen los inspectores de las patentes, una está en infracción. Tenemos unos 30 inspectores que hacen entre 2.000 y 2.500 chequeos por día y encuentran entre 450 y 500 personas en infracción. Son personas que no quieren activar la aplicación y van a dejar todo el día el auto”, explicó Lucas Jardín, secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad.Jardín además señaló que con la vuelta de algunas de las actividades que estuvieron en pausa el tránsito vehicular es prácticamente el mismo que en la prepandemia“El tránsito está normalizado totalmente, tanto así que existe una faltante de estacionamiento en el centro de la ciudad. Pasa hoy por hoy que la gente que viene al centro no tiene dónde estacionar y se agolpa en los sectores donde no hay estacionamiento medido. Casi en ningún horario hay lugares, ni en Villa Sarita. Nos preguntan si algún día va a llegar el SEM porque frente a su casa nunca tienen lugar para estacionar”, destacó el funcionario.Sin embargo, por el momento no hay directivas de que el sistema se extienda a los barrios, y si bien “el proyecto del SEM era que estén contempladas las cuatro avenidas, lo estamos evaluando, pero todavía no tenemos definidas las etapas ni cuándo se llevarán adelante”.Jardín destacó que la importancia del estacionamiento medido está en la rotación de los vehículos y que la mayoría pueda estacionarse dentro del centro de Posadas.“La ciudad y el parque automotor siguen creciendo, hay nuevas formas de movilidad y de transportarse; en ese sentido el centro de la ciudad no es sólo el centro de Posadas, sino que es el centro de la capital de la provincia, donde se conglomeran día tras día muchas personas de otras localidades y, en otros tiempos, de otras provincias y países limítrofes que vienen a hacer trámites o a trabajar”, alertó.Para finalizar, aclaró: “La vía pública no es un garaje público. Esto no tiene un fin recaudatorio sino que lo importante es que haya rotación y garantizar el derecho de la accesibilidad al centro de cualquier persona”.