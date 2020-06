Pico y Arnopoulos se comprometieron

Martes 30 de junio de 2020

Pico Mónaco y Diana Arnopoulos se comprometieron. Fue la modelo y empresaria quien contó la novedad: “Yes. I want to spend the rest of my life with you (Sí. Quiero pasar el resto de mi vida contigo)”, escribió ella en Instagram.

El tenista y la francesa están instalados en Miami, allí viven los días de confinamiento. La pareja en los últimos meses se mostró muy enamorada y cómplice. Por su parte, ella también se divide entre Nueva York y París, ya que es una exitosa diseñadora de indumentaria que en los últimos años se posiciona con su marca de ropa en diferentes parte del mundo. Los jóvenes se conocieron poco después de que él se separara de Pampita Ardohain.