Pergolini explotó contra Closs y Liberman por sus opiniones sobre la renovación de Tevez

Miércoles 1 de julio de 2020 | 18:15hs.

La negociación entre Carlos Tevez y Boca lleva varios capítulos y unas tantas polémicas. Existe una disputa mediática entre el 10 y Jorge Bermúdez, ladero de Juan Román Riquelme en el departamento de fútbol. El jugador hoy ya no tiene contrato y se espera que en las próximas horas haya una resolución con final feliz.









Quien se refirió a las charlas y desmintió cualquier tipo de ruptura entre las partes fue el vicepresidente primero Mario Pergolini, de extensa carrera en los medios de comunicación. El periodista fue crítico con colegas del rubro deportivo como Mariano Closs y Martín Liberman.





"Closs dice que Pergolini está enojado... dejá de decir pelotudeces. Hablo todos los días con Román, tenemos charlas cariñosas. El periodismo deportivo siempre dice pelotudeces. También escuché a Liberman y pensé: 'Boludo, llamame, preguntame y listo'. Mienten a lo pavote", se descargó el dirigente.







La bronca del vicepresidente con Closs es porque éste último dijo hace unos días que Riquelme era el "verdadero dueño de Boca". "Es un club que está acéfalo de dirigencia real porque Pergolini está más para otra cosa y a Ameal lo corrieron. Pergolini y Ameal le tienen miedo", dijo.







En su habitual programa de radio Vorterix, Pergolini también contó: "Esto no es más que una negociación. Yo les digo que no le den bola a la prensa. Entre nosotros seguimos charlando y está todo normal. Lo de los seis meses que pidió Tevez... tal vez en seis meses todavía no terminó la Copa Libertadores".







Después volvió a despotricar contra la prensa deportiva: "Se dicen un montón de pelotudeces. ¿Por qué no hablan que 1700 jugadores se quedaron sin contrato? Se preocupan... yo entiendo que es Tevez... pero es una negociación, una charla. No más que eso. La culpa es del periodismo, cuánta razón tenían todos"