Pana es el nuevo ejemplar de yaguareté registrado en Misiones

Viernes 20 de diciembre de 2019 | 01:00hs.

La Red Yaguareté registró e incorporó hace pocos meses a un nuevo ejemplar de la especie a su Programa de Monitoreo Poblacional de Yaguaretés en la Argentina. Pana, como lo llamaron, fue fotografiado en varias oportunidades en un lote de forestaciones industriales de una empresa “que ha respetado las fajas de selva nativa que indica la legislación, cerca del Parque Urugua-í, en Puerto Libertad”, sostuvo a El Territorio, Nicolás Lodeiro Ocampo, presidente de la organización sin fines de lucro.Esta es una noticia alentadora para la población de este felino que se suma a la anunciada el mes pasado acerca del incremento en la población en el Bosque Atlántico compuesto por Brasil y Argentina, en este caso la provincia de Misiones y el Parque Nacional do Iguaçu, zona en la cual se encuentran entre 84 y 105 individuos.El dato había sido notificado por la Subcomisión Selva Paranaense para la Conservación, de la Red Yaguareté y se desprende de un estudio de monitoreo de la población de yaguaretés que realiza periódicamente el equipo de investigadores argentinos del Instituto de Biología Subtropical (Unam-Conicet) nucleados en el Proyecto Yaguareté y el equipo del Projeto Onças do Iguaçu, de Brasil, a lo largo de 600.000 hectáreas de bosque, donde se encuentran instaladas 217 estaciones con cámaras trampa, algunas de ellas ubicadas en espacio de difícil acceso, tal es así que los investigadores accedieron a algunas zonas en helicóptero o vía pluvial.“Registrar individuos es muy importante ya que nos permite conocer si la población va en aumento, se mantiene o decrece. Cuando nos encontramos con ejemplares nuevos la alegría es mayúscula porque son señales de crecimiento de la población. El objetivo del Plan de Acción para la Conservación del Yaguareté en el Corredor Verde de Misiones tiene como meta recuperarlos hasta alcanzar los 250 ejemplares, incluyendo también los vecinos parques Do Iguaçu y Do Turvo, en Brasil”, indicó Lodeiro Ocampo.Y sobre la importancia de cuidarlos y protegerlos, señaló: “Esto nos indica la tolerancia que el yaguareté tiene a muchas actividades humanas. La única que no tolera es la caza, si los dejamos de cazar se recuperan. Para ello hay que seguir haciendo crecer y sobre todo reforzar el cuerpo de guardaparques así como la educación ambiental ejemplar que se viene desarrollando desde hace varios años y afianzar la convivencia con las producciones ganaderas, algo que funciona muy bien en el valle del Cuña Pirú, pero que tiene aún cuentas pendientes en otras zonas y a nivel político”.