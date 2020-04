Pami: se puede acceder a medicamentos gratis con receta electrónica y no salir

Lunes 6 de abril de 2020

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

La directora del Programa de Atención Médica Integral (Pami) en Misiones, Marcela Crechuska, dialogó con El Territorio sobre dos acciones desplegadas por esta obra social en todo el país: el sistema de receta electrónica, que busca que los afiliados no salgan de sus domicilios para conseguir los medicamentos que habitualmente utilizan, y la vacunación antigripal, que comenzó el jueves pasado en todo el país.



¿Cómo está funcionando el sistema de recetas electrónicas en Misiones?

El sistema se está implementando de manera eficaz, sin mayores inconvenientes con los medicamentos del nuevo vademécum implementado en esta gestión, donde hay un total de 170 principios activos que significan cerca de 3.000 marcas de medicamentos que habitualmente consumen los adultos mayores y que se están entregando con el sistema de receta electrónica de manera gratuita a nuestros afiliados. Como todo proceso de cambio, el hecho de pasar de la receta de papel al formato digital tiene su tiempo de adaptación, pero estimamos que se irá perfeccionando a medida que se lo use con más frecuencia y seguramente más allá de este momento de aislamiento obligatorio, es un método que le simplifica el trámite al afiliado que lo puede hacer todo desde su casa.



¿Cuántas farmacias en Misiones están dentro del sistema para trabajar con las recetas electrónicas para Pami?

Todas las farmacias que son prestadoras del Pami tienen la obligación de recibir la receta electrónica. Desde la UGL mantenemos un diálogo permanente con los organismos que nuclean a las farmacias prestadoras del Pami de manera de trabajar de forma conjunta y brindar el mejor servicio posible en esta situación de emergencia. También con el plantel de médicos de cabecera, que están obligados a recetar de esta manera digital.



¿Cómo se está desarrollando el proceso de vacunación antigripal para afiliados Pami de Misiones?

Tenemos un protocolo de vacunación que en condiciones normales se ejecuta en forma paulatina a medida que las dosis son enviadas desde Buenos Aires a las diferentes provincias. Pero en este momento, por el contexto excepcional de pandemia por coronavirus, el protocolo se ajustó a las necesidades de la emergencia sanitaria, teniendo en cuenta las particularidades de cada región. En Misiones recibimos las vacunas y comenzamos a distribuirlas y aplicarlas.



¿Cuál es ese protocolo para la vacunación de los afiliados de Pami en Misiones?

El protocolo comienza con la identificación del afiliado, donde hay dos grandes universos, por un lado los que se encuentran viviendo en instituciones como geriátricos, centros de salud mental, de discapacidad o en diálisis. En este grupo la vacunación se hace en esas instituciones. Desde Pami llevamos las dosis necesarias a cada lugar y los encargados de estos lugares proceden a la vacunación.



¿Y el resto de los afiliados que no están internados en instituciones?

Para este otro universo de afiliados hay tres opciones de acceso a la vacunación antigripal gratuita. Pueden ir a las farmacias en los días que les corresponden de acuerdo al último número del DNI del afiliado para que no vayan todos en el mismo día. La vacunación comenzó el jueves pasado y estará en vigencia hasta fin de mes. Cabe recordar que a las farmacias les llegan las vacunas directamente desde el Pami central, que los afiliados deben concurrir con el carnet de Pami y que no deben abonar nada para vacunarse, ni la vacuna ni la aplicación porque esta todo cubierto por Pami. Para los afiliados que no tienen farmacia cerca de su domicilio, estamos organizando operativos de vacunación en toda la provincia de acuerdo a la emergencia sanitaria.

La tercera opción son las colocaciones a domicilio, que son para aquellos afiliados que se encuentran postrados o reducidos en sus capacidades motrices.



¿Los afiliados que vayan a la farmacia sólo necesitan la credencial del Pami para acceder a la vacuna antigripal?

Es importante destacar que la vacuna no protege contra el coronavirus sino contra la influenza, pero que es recomendable para disminuir los casos que se dan en esta época. Los afiliados mayores de 65 años sólo necesitan el DNI y la credencial de Pami para ir a la farmacia de su barrio y aplicársela de manera gratuita. Los afiliados menores de 65 años necesitan una orden médica que también puede ser electrónica y funciona con el mismo método que con la medicación.



¿Cuántos afiliados tiene Pami en Misiones?

Según los datos relevados el año pasado, tenemos 112.913 afilados.



¿Cuántas farmacias hay para la vacunación antigripal?

Las farmacias que han recibido dosis de vacunas en Misiones son 64 distribuidas en toda la provincia.