Pagarán intereses de bonos que no entraron en el Canje - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020

El Ministerio de Economía anunció que mañana hará efectivo el pago de algo más de 683 millones de dólares en concepto que corresponden a intereses de los títulos PAR denominados en dólares estadounidenses y euros emitidos en 2010, en el que no se alcanzaron los umbrales que disparan las claúsulas de acción colectiva y que equivalen al 0,09% del total de títulos elegibles que formaron parte del canje de deuda.La cartera que dirige Martín Guzmán, a través de un comunicado, sostuvo que “no se justifican los costos asociados a una segunda oferta en términos equivalentes a la anterior (incluyendo los costos de registro bajo el régimen europeo), atento a la incertidumbre sobre un resultado favorable”, tras haber obtenido un nivel de adhesión del 99,01% en el canje que cerró el 4 de septiembre pasado.“El resultado fue inferior al 100% debido a que no se alcanzaron los umbrales necesarios en los títulos PAR denominados en euros y dólares estadounidenses emitidos en 2010”, precisaron.“Esta decisión es un paso adicional en la agenda de tranquilizar la economía argentina y continuar en la senda de la normalización económico-financiera”, agregó el Palacio de Hacienda.En el caso de los PAR denominados en dólares el pago de intereses será por 671,6 millones de dólares, mientras que en los títulos nominados en euros será por 9,6 millones de euros, una cifra equivalente a alrededor de 12 millones de dólares.Previo a la restructuración, el valor nominal en circulación de estos títulos era de 96.939.179 dólares y EUR 1.438.310.930. Luego del canje, el valor nominal remanente de estos títulos alcanza a U$S 35.819.560 y EUR 568.184.204.Por otra parte la economía argentina exhibió su tercer repunte mensual consecutivo en julio ya que mejoró un 1,1% respecto del mes previo. Sin embargo, producto de un endurecimiento de la cuarentena en la primera quincena del mes, el ritmo mensual de la reactivación productiva se desaceleró y la caída interanual superó a la de junio.El Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) que construye el Indec arrojó que, en comparación con julio de 2019, la economía se contrajo un 13,2%. A nivel sectorial, las bajas que más incidieron el nivel general fueron las de “transporte y comunicaciones” (-23,2%) y “otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales” (-60,3%).La industria manufacturera, la construcción y el comercio, sectores muy relevantes en la estructura productiva local, registraron caídas del 8,1%, 30,1% y 5,8%, respectivamente.