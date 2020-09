Osvaldo dolido por el regreso de Jimena Barón con Mauro Caiazza - El Territorio Misiones

Miércoles 16 de septiembre de 2020

Daniel Osvaldo se enteró este fin de semana de que su ex Jimena Barón se reconcilió con Mauro Caiazza.Luego de que trascendiera la noticia, el futbolista y músico publicó un llamativo mensaje en su cuenta de Instagram: una frase del escritor Charles Bukowski. “Para escribir de amor tienes que estar enamorado o con el corazón roto. No sé cuál de las dos es peor”, se leyó en la red social en la que tiene más de 600 mil seguidores.El cantante, líder de la banda rock Barrio Viejo, y Jimena tienen un hijo, Momo, de seis años. Si bien la relación entre ellos no terminó en buenos términos, y pasaron idas y vueltas hasta la ruptura de 2016 en cuarentena, los padres de Momo volvieron a convivir para compartir el cuidado de su hijo.Sin embargo, Jimena dejó la casa de Osvaldo a principios de agosto y luego de que el futbolista publicara una foto de ellos muy cerca.Cuando todos los rumores hablaban de su vuelta como pareja, Jimena tomó un perfil bajo y el último fin de semana se confirmó que está de novia con Mauro Caiazza. Ambos se conocieron en el Bailando 2018 y comenzaron su relación con Marcelo Tinelli de testigo de su amor en la pista de ShowMatch. Estuvieron juntos hasta septiembre de 2019 cuando anunciaron que se habían separado por desencuentros laborales. Según indicaron en aquel entonces, no se había acabado el amor sino que fueron otros los motivos que los llevaron a distanciarse.Pasó el tiempo, en marzo de este año se dictó el aislamiento por la pandemia, en mayo la cantante y su hijo Morrison, se mudaron a la casa de Osvaldo en Banfield. Ahora, se supo que la artista y Caiazza se dieron una nueva oportunidad como pareja.