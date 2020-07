Nueve vecinos de Belén Francese dieron positivo en Covid-19

Viernes 3 de julio de 2020 | 11:00hs.

Belén Francese está en el ojo de la tormenta luego de que se detectaran nueve casos de coronavirus en el edificio donde vive. Días atrás en sus redes, fue ella quien comunicó que su hisopado había dado positivo. Se contagió en el programa de Lizy Tagliani, al igual que la conductora y Miguel Ángel Cherutti.El tiempo pasó y aunque ya se curó, sus vecinos están indignados por la cantidad de infectados que hay en el lugar. Apenas se enteraron del resultado de su primer test, la acusaron de haber violado el aislamiento. Según dijeron, se paseó por varios sectores que son de uso compartido. ¿Los puso en riesgo?"Estoy en mi casa cumpliendo el aislamiento preventivo ahora. Bajé a buscar un delivery y alto escándalo hicieron. ¿Se pueden calmar un poco?", expresó en ese momento.En las últimas horas se registraron al menos nueve casos de COVID-19 positivo en el edificio, ubicado en Palermo. En diálogo con TN, una vecina de la mediática comentó: "Está mal lo que hizo con los espacios comunes. Todos tendríamos que quejarnos de quienes no cumplen ciertas normas".El martes, Francese les confirmó a sus seguidores que recibió el alta luego de 21 días de infección. "Hoy felizmente puedo confirmar que soy COVID-19 negativa. ¡Estoy curada! Por lo cual me llena de alegría saber que voy a poder donar plasma y ayudar a muchos que lo necesitan. Me pone muy feliz esta noticia y sobre todo por todos los recuperados que hay en mi país y en el mundo entero. Lamento y rezo por los que aún no", escribió en su cuenta de Instagram.