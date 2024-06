De discursos y giros pragmáticos | El Territorio

El presidente fuera del país mantiene un discurso duro y en la Argentina, en acciones y palabras, suena más conciliador para lograr objetivos. El debate por una posible nueva devaluación. En Misiones, Passalacqua volvió a poner en marcha grandes obras de infraestructura y hay proyectos en marcha para la yerba y la forestoindustria

domingo 23 de junio de 2024 | 6:05hs.

El presidente Javier Milei viene mostrando algunos cambios muy sutiles, pero no menos importantes. Aquel candidato que levantaba la motosierra y prometía terminar con todo vestigio de la casta política o la destrucción total del Estado comenzó a virar lentamente hacia la importancia del diálogo político para resolver diferencias, como viene sucediendo con algunas provincias. Después de seis meses, Milei se muestra pragmático con el fin de cumplir sus metas. Ya empezó a percibirse este pequeño giro con la llegada del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que, siendo un político de raza, logró que el Senado aprobara la Ley Bases, para lo cual negoció modificaciones al Régimen de Incentivo a las Grandes inversiones (Rigi), como admitió el propio funcionario esta semana, pero no para quitar tres empresas de la nómina sujetas a privatización como son Aerolíneas Argentinas, Correo Oficial y Radio y Televisión Argentinas. Estas posibles privatizaciones vuelven a ser parte del debate en la Cámara de Diputados, adonde llega la norma aprobada por los senadores. En parte del radicalismo se interpreta incumplimiento de promesas por parte de Francos, pero el partido centenario muestra un mareo conceptual y de brújula que agudiza su declive. Unos quieren respetar los acuerdos del Senado y otros, como Rodrigo De Loredo, votar la versión que salió de Diputados.



El oficialismo de la Cámara de Diputados junto a los bloques dialoguistas buscarán emitir este martes 25 dictamen sobre las reformas introducidas por el Senado en la Ley Bases y el Paquete Fiscal, con el fin de poder convertir en ley esas iniciativas en una sesión que se celebrará el 27 de junio. Al mismo tiempo, el gobierno quiere reponer en la discusión de la Cámara Baja, las reformas del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales que fueron rechazadas por el Senado. En igual sentido, Francos admitió que están insistiendo con el tema ganancias y bienes personales, porque tiene que ver con el interés de los gobernadores y con el compromiso que asumió el presidente Milei con las provincias. Es decir, allí se traduce un costado más dialoguista del gobierno nacional. Sin decirlo, queda de lado aquello de gobernar a las patadas o tratar de fundir a las provincias, como había amenazado el mandatario nacional cuando se comenzaba a hablar de la reforma del Estado.



Este giro del presidente se da fundamentalmente dentro del país, ya que fuera de país intenta mantener un discurso más duro y al parecer se siente más a gusto llevando sus ideas a otros países, en muchos casos -casi en la mayoría- sus excursiones o viajes son a título personal y no oficial, sin embargo, son pagados por todos los ciudadanos. “Con la nuestra”, sería el término utilizado por los liberales libertarios. El tema es simple, para que este reconocimiento fuera oficial debería formar parte de la agenda oficial del jefe de Estado, lo cual no fue así, ya que, por ejemplo, Cancillería intentó concertar una entrevista con el rey Felipe VI, para darle esa categoría, pero fue rechazado. En España, tras recibir el Premio Juan de Mariana 2024 en el Real Casino de Madrid, afirmó que en la medida que Argentina recupere la economía y se vuelva a expandir, está dispuesto a mantener el gasto fijo e ir bajando impuestos. Es Milei en su estado puro. En el exterior, quiere convertirse en una estrella de la ultraderecha de Occidente. En ese derrotero Milei va acumulando simbólicas medallas como la Hayek, que confiere la asociación liberal del mismo nombre, en Hamburgo, Alemania.



Durante el acto del Día de la Bandera en Rosario, Milei armó un discurso sobre un símbolo en el que no cree, como la bandera, porque la considera una barrera. Repasó los orígenes históricos del símbolo patrio y luego mostró una apertura distinta en la convocatoria a la firma del Pacto de Julio, sin mayores condicionamientos como había realizado originalmente. Esta vez hizo un amplio llamado a todos los sectores, incluidos los expresidentes.



Sigue la recesión

El gobierno nacional, como lo hizo esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, intenta dejar instalado que lo peor ya pasó y que la economía argentina muestra una franca recuperación. Pero al mismo tiempo está claro que se mantiene una elevadísima inflación con los efectos de una profunda recesión, sumado a la volatilidad del peso que esta semana mostró cómo el dólar blue tocó su récord histórico y perforó la línea de los 1.300 pesos, generando incertidumbre y volatilidad en el mercado, señal que por ahora ni el acuerdo con el FMI ni el avance en la aprobación de la Ley Bases parecen ser suficientes para estabilizar la economía. Se interpreta que la suba del dólar es un termómetro de la inflación real.



A su vez, la expectativa de una devaluación inminente influye negativamente en el mercado. Lo cierto es que el propio Caputo salió a ratificar este viernes que no habrá devaluación, al afirmar que el denominado dólar blend para exportadores se mantendrá. Es como negar, en parte, el informe del Fondo, organismo con el que tiene mala relación. Fue en respuesta al periodista Marcelo Bonelli quién aseguró que los lobos de Wall Street y los inversores locales coinciden en que el FMI pidió una devaluación adicional del 30%. De hecho, medios internacionales ya lo venían planteando, mientras las acciones argentinas siguen cayendo en Wall Street.



Además, se conoció que Caputo estaría recurriendo al salvataje del Banco de Pagos Internacionales, más conocido como Basilea (BIS) y el Banco de Inversión Europeo (IEB). Esto sería a fin de conseguir fondos que sostengan el ritmo de devaluación del 2% mensual, que el FMI rechaza. La cartera económica viene defendiendo algunos logros expresando cierta euforia ante la desaceleración inflacionaria y el superávit fiscal logrado como el hecho de que, en el mes de mayo, la inflación se ubicó en un 4,2 por ciento, con una baja sostenida en los primeros meses del año, después de haber alcanzado un 25,5 por ciento en diciembre de 2023. La tasa de inflación mensual sigue bajando, es cierto, pero aún sigue siendo muy alta y con fuerte impacto en la economía doméstica.



Claramente no todos los indicadores económicos son positivos, como queda en evidencia con las bajas tanto en el empleo como de la producción industrial y la actividad de la construcción. Parte de la estabilidad se ha logrado, en gran medida, vía licuación del poder adquisitivo de las jubilaciones, posponiendo pagos a importaciones y a empresas como del sector eléctrico por lo que hay dudas a que sea sustentable el superávit fiscal. Dicho en otros términos, la duda es si se podrá mantener en el tiempo y si valió tanto sacrificio de la sociedad, que soportó la licuación de sus ingresos y los efectos de la motosierra, que alcanzó a todos los sectores.



El otro factor negativo es que no hay claridad en cuanto a la salida de la recesión. Un ejemplo de ello fue esta semana, al observarse que las ventas al por mayor de productos esenciales cayeron 6% en abril, lo cual refleja cómo la crisis impacta en todos los niveles de la cadena de comercialización, según dato aportado por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas. Añade que en abril se consolidó la tendencia de buscar marcas más económicas y se pospuso la compra de productos no esenciales.



Ante el actual escenario, el FMI empeoró su pronóstico para la economía. Anticipó una caída del producto bruto interno (PBI) del 3,5% para este año y advirtió sobre el riesgo de una recesión más prolongada de lo previsto. Según el FMI, tal situación podría resultar más persistente, provocando penurias prolongadas e intensificación de las tensiones sociales, incluso con el refuerzo del gasto social.



Otros de los giros observados en el gobierno de Milei tienen que ver con la obra pública, que había paralizado desde el inicio de su gestión. A su vez, el gobierno de Milei empezó a tener otros gestos hacia algunas provincias.



Passalacqua reactivó la obra pública

El gobernador Hugo Passalacqua consiguió esta semana volver a poner en marcha en Misiones las grandes obras de infraestructuras que estaban paralizadas desde diciembre del año pasado. Mediante gestiones realizadas ante el gobierno nacional, terminó firmando tres convenios a ejecutarse dentro de una semana, a instancias del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Tales acuerdos incluyen fondos de captura internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).



El primer paquete de obras lo rubricó el gobernador de Misiones junto a Luis Enrique Giovine, de la Secretaría de Obras Públicas. Esto permitirá concluir obras viales, de agua, cloacas, viviendas y escuelas en la provincia. En detalles, la Nación financiará la finalización de trece obras viales y cuatro de agua y cloacas. A su vez, la Provincia se hará cargo de la continuidad y terminación de la obra del arroyo Mbotaby, la obra troncal norte de Oberá y 35 centros de desarrollo infantil. Hasta aquí, 53 obras y quedan por definirse otras 38 obras adicionales que estaban a cargo de la Nación.



El paquete de obras incluyó una segunda firma ante la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat, presidida por Rodrigo Aybar Perlender, que incluye el financiamiento de los programas Casa Propia, Construir Futuro y Reconstruir. En tal contexto, el gobierno provincial asume el compromiso de concluir 97 programas de viviendas en ejecución. Al respecto desde el Iprodha también fueron detallando cómo será la continuidad de la reactivación de viviendas.



Un tercer convenio fue rubricado junto a María Inés Brogin Alba, titular de la Secretaría de Capital Humano, donde quedó plasmado el compromiso de conclusión de once escuelas por parte de la Nación y el gobierno de Misiones se encargará de concluir ocho escuelas y aulas satélites. Como en el primer caso, queda ahora pendiente la definición de cómo se ejecutarán otras nueve escuelas que estaban bajo la responsabilidad de la Nación.



Sólo al conocerse todos estos detalles se puede dimensionar la insistencia del gobierno de la provincia en reiniciar estas construcciones, que a su vez se acoplan a los casi 630 millones de pesos destinados desde la Provincia la semana pasada - el viernes 14- a proyectos viales, de salud y vivienda en todos los municipios de la provincia, en momentos en que Passalacqua relanzaba este tipo de obras en Misiones.



Por tal razón no fue casual la buena repercusión que generaron estas gestiones de Passalacqua en ámbitos como la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), del Centro de Constructores de Misiones y de numerosos municipios cuyos intendentes destacaron que dinamizarán la economía provincial, tal como ocurrió durante los últimos días, con una inyección millonaria al consumo producto de los aumentos salariales y aguinaldo abonados a los empleados estatales.



En apoyo a la producción

El gobierno de Misiones apunta claramente a darles un fuerte impulso a sectores de la producción, con la mira puesta en las pymes, el microemprendedurismo pensando en el empleo joven, como una reciente ley aprobado en la Cámara de Diputados, diferenciándose de la Nación que apunta a las grandes empresas.



El foco está puesto en las industrias misioneras, además del impulso a la obra pública. Ahora se conoció la decisión de brindar un fuerte respaldo a sectores como la yerba mate y la forestoindustria.



Se conoció que el gobierno de la provincia está trabajando en proyectos para facilitar créditos a estos sectores mediante la suscripción de warrants, es decir facilitar el acceso a recursos mediante el respaldo de la materia prima que, por ejemplo, sería la yerba mate. Mediante dicho mecanismo pretenden elevar a 400 pesos el kilo de hoja verde como mínimo. En igual sentido se planifica asistencia al sector forestal que viene incorporando el uso de energía alternativa como la biomasa para mover la producción. En un claro apoyo a los sectores que van incorporando tecnología, se abrirán líneas de créditos a través del Banco Nación. Se conoció que son parte de los proyectos en elaboración tanto para respaldar a estos sectores que necesitan tal asistencia, como también a reforzar la senda de empleo ya que recientes registros destacan el buen desempeño que tuvo Misiones en el campo de la tecnología, impulsados tanto por empresas instaladas en el Parque Industrial, el Silicon y a la economía del conocimiento en general.



En el Día de la Bandera, el gobernador Passalacqua volvió a convocar a los misioneros a afrontar los desafíos que vienen de manera conjunta y unidos.